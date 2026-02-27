Ông trùm giải trí giao toàn bộ tài sản cho con dâu

Ông trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường cho biết đã thỏa thuận với vợ là Trần Lam về việc sắp xếp tài sản gia đình. Theo đó, toàn bộ di sản sẽ được đưa vào quỹ tín thác gia đình và giao cho con dâu trưởng quản lý, sau này để lại cho các cháu nội thừa kế.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường có hai con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. Theo chia sẻ, hai con trai sẽ nhận sinh hoạt phí hàng tháng thay vì trực tiếp quản lý tài sản.

Hướng Hoa Cường (phải) và vợ.

Ông cho biết lý do lập quỹ tín thác là để đảm bảo tài sản được quản lý ổn định lâu dài. Nam doanh nhân nhận định hai con trai không giỏi quản lý tài chính, dễ bị lừa, trong khi Quách Bích Đình được đánh giá là người biết giữ tiền và có trách nhiệm. Vì vậy ông bà yên tâm giao quyền quản lý quỹ cho con dâu.

Di chúc kèm theo một số điều khoản ràng buộc. Nếu các con trai chọn lối sống “há miệng chờ sung” không làm việc, không nỗ lực, sinh hoạt phí có thể bị cắt. Ngoài ra, cháu nội - cháu ngoại trong gia đình nếu sang Mỹ du học hoặc định cư tại Mỹ sẽ không được quyền thừa kế.

Theo tiết lộ, con trai thứ Hướng Hữu tỏ ra không hài lòng với quyết định này và cho rằng thiếu công bằng. Bà Trần Lam được cho là đã chặn liên lạc WeChat và từ chối gặp mặt. Hướng Hoa Cường nói vợ ông tin tưởng Quách Bích Đình có thể giáo dục tốt các cháu, nên việc giao tài sản cho con dâu quản lý là sự tin cậy và ghi nhận.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường bên cạnh gia đình con trai Hướng Tả.

Ông cũng nhấn mạnh di chúc có thể điều chỉnh theo thời gian. “Di chúc có thể lập trước nhưng tài sản không thể chia trước. Trước khi chia, con trai vẫn là con trai nhưng sau khi chia rồi, con trai có thể lại thành ông chủ của tôi”, ông nói. Trùm giải trí cho biết nếu trong 10 năm tới các con thể hiện tốt, gia đình hoàn toàn có thể sửa đổi để khích lệ.

Năm 2022 khi con dâu sinh bé trai, vợ chồng Hướng Hoa Cường chuẩn bị kim cương, đồ hiệu xa xỉ tặng Quách Bích Đình. Năm 2020, cô cũng được bố mẹ chồng "thưởng nóng" bất động sản ở Đài Bắc trị giá hơn 21 triệu USD.

Quách Bích Đình sinh năm 1984, có khuôn mặt Tây nhờ mang 1/4 dòng máu Mỹ. Cô từng đóng Tiểu thời đại, Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển. Năm 2019, cô nên duyên vợ chồng với Hướng Tả sau khi cùng tham gia show thực tế. Sau khi về chung một nhà, Bích Đình hạn chế hoạt động nghệ thuật.

Hướng Hoa Cường sinh năm 1948, có xuất thân từ giới xã hội đen trước khi lấn sân sang điện ảnh và trở thành nhà sản xuất, doanh nhân có tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Ông gắn liền với loạt phim ăn khách thập niên 1980-1990 như Thám trưởng Lôi Lạc 2, Thần bài...

Cùng vợ là Trần Lam, ông xây dựng một đế chế sản xuất phim quy mô lớn, góp phần nâng tầm nhiều ngôi sao như Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì và Lý Liên Kiệt. Đời tư, ông từng kết hôn với diễn viên Đinh Bội trước khi tái hôn với Trần Lam năm 1980. Ông có ba người con, trong đó có diễn viên Hướng Tả. Tuy được hậu thuẫn từ gia đình danh tiếng, sự nghiệp diễn xuất của Hướng Tả chưa tạo được dấu ấn nổi bật.