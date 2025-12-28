Mỹ nhân nhờ nhan sắc được “ông trùm giải trí” chống lưng, ca hát lỡ dở vì kỹ năng thanh nhạc “yếu nghề”

Trong bản đồ giải trí Hoa ngữ, Angelababy (Dương Dĩnh, sinh năm 1989) là cái tên gây tranh luận bậc nhất. Từ một người mẫu tuổi teen, Angelababy từng bước vươn lên hàng sao hạng A của Đại lục, trở thành gương mặt phủ sóng truyền hình, điện ảnh, thời trang và quảng cáo. Tuy nhiên, phía sau hào quang ấy là một hành trình nhiều ngã rẽ, trong đó có một giai đoạn ca hát khá mờ nhạt, từng được đầu tư nhưng nhanh chóng bị chính chủ nhân từ bỏ khi nhận ra giới hạn nghề nghiệp.

Angelababy bước vào làng giải trí với vai trò mẫu teen (ảnh: Weibo)

Khí chất đại minh tinh của Angelababy (ảnh: Weibo)

Ít người nhớ rằng trước khi được công chúng đại chúng biết đến với vai trò diễn viên và ngôi sao truyền hình thực tế, Angelababy từng có tham vọng phát triển như một nghệ sĩ đa năng. Trong giai đoạn 2009-2011, cô ký hợp đồng với Avex - “đế chế” giải trí hàng đầu Nhật Bản, nơi từng lăng xê nhiều ngôi sao Jpop đình đám. Dưới sự định hướng của Avex, Angelababy ra mắt một số sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Nhật như Beauty Survivor (2010), Everyday’s a Beautiful Story hay Love Can’t Wait.

Đĩa đơn tiếng Nhật Beauty Survivor của Angelababy

Hình ảnh đậm chất idol của Angelababy trong quá khứ (ảnh: Weibo)

Các sản phẩm này được đầu tư hình ảnh chỉn chu, phong cách trẻ trung, đúng chuẩn idol Nhật thời điểm đó, nhưng hiệu ứng thị trường khá khiêm tốn. Giọng hát mỏng, thiếu nội lực và không có màu sắc riêng khiến Angelababy khó tạo được dấu ấn giữa một thị trường vốn cực kỳ khắc nghiệt về kỹ năng thanh nhạc.

Song song với các đĩa đơn, Angelababy cũng góp giọng trong một số nhạc phim mà cô tham gia diễn xuất. Đáng chú ý là ca khúc The Heart of the Sea, song ca cùng Lâm Tuấn Kiệt trong phim Love You You , hay bài Say Goodbye”của phim First Time . Angelababy cũng nhiều lần hát ở các sự kiện lớn. Dù vậy, những màn thể hiện này chủ yếu mang tính điểm xuyết, không đủ để giúp cô được nhìn nhận như một ca sĩ thực thụ.

Angelababy không được đánh giá cao về kỹ năng ca hát (ảnh: Weibo)

Khi xuất hiện thường xuyên hơn trên chương trình truyền hình thực tế Keep Running, giọng hát lệch tông, sai nhịp của Angelababy thậm chí còn trở thành đề tài trêu chọc quen thuộc. Biệt danh “tông điếc” gắn liền với Angelababy trong suốt nhiều năm, phản ánh cách công chúng nhìn nhận khả năng ca hát của mỹ nhân này, mang tính giải trí nhiều hơn là năng lực chuyên môn.

Nhận ra điểm yếu, Angelababy không gắn bó với âm nhạc quá lâu. Nổi bật nhờ vẻ đẹp lai hiếm có, cô trở thành gương mặt quen thuộc của giới thời trang trẻ. Bước ngoặt lớn đến khi Angelababy chuyển hẳn sang thị trường Đại lục đầu thập niên 2010. Dù diễn xuất thường xuyên gây tranh cãi, cô vẫn xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh lớn như Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy , Ma Thổi Đèn: Tầm Long Quyết , nhờ đó củng cố vị thế ngôi sao phòng vé.

Năm 2015, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh có 1 “đám cưới thế kỷ” (ảnh: Weibo)

Quan trọng hơn, việc trở thành thành viên cố định của Keep Running đã đưa Angelababy từ một diễn viên gây tranh luận thành “nữ hoàng chương trình thực tế”. Năm 2015, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh có 1 “đám cưới thế kỷ”. Hôn lễ này gây chấn động truyền thông bởi độ xa hoa và tác động rõ rệt tới sự nghiệp của Angelababy. Ở giai đoạn đầu tiến quân vào Đại lục, sự hậu thuẫn từ Huỳnh Hiểu Minh - khi đó là ngôi sao hạng S đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ với Hoa Nghị Huynh Đệ đã giúp Angelababy nhanh chóng tiếp cận các dự án phim ảnh và hợp đồng quảng cáo hạng A. Truyền thông Trung Quốc nhận định, chính Huỳnh Hiểu Minh là "ông trùm" đứng sau nâng đỡ sự nghiệp Angelababy.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, chính Huỳnh Hiểu Minh là "ông trùm" đứng sau nâng đỡ sự nghiệp Angelababy (ảnh: Weibo)

Sau khi cả hai xác nhận ly hôn vào đầu năm 2022, sự sụt giảm về “tài nguyên” của Angelababy là điều giới quan sát dễ dàng nhận thấy. Các vai nữ chính cấp S+ thưa dần, nhiều nhãn hàng cao cấp cũng bắt đầu cân nhắc lại vị thế đại diện của Angelababy. Bước sang giai đoạn 2024–2025, sự nghiệp của Angelababy tiếp tục đối mặt thử thách khi cô vướng vào lệnh “phong sát mềm” sau khi bị bắt gặp xem show thoát y của Lisa (BLACKPINK) vào tháng 9/2023. Không có văn bản cấm sóng chính thức, nhưng việc hình ảnh bị gỡ khỏi nhiều chương trình và chiến dịch quảng cáo cho thấy vị thế của Angelababy tại thị trường nội địa đã thay đổi.

Angelababy đã trở lại đường đua vào năm 2025 (ảnh: Weibo)

Hiện tại, Angelababy ít xuất hiện hơn. Cô chọn hướng đi thận trọng, xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, đồng thời tham gia các dự án phim có quy mô vừa phải. Nhìn lại toàn bộ hành trình, việc Angelababy từ bỏ con đường ca hát không phải là thất bại, mà là một quyết định mang tính thực tế. Khi nhận ra thanh nhạc không phải thế mạnh, cô nhanh chóng rẽ sang những lĩnh vực phù hợp hơn với lợi thế ngoại hình và khả năng duy trì danh tiếng lâu dài.