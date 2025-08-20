Em trai Hoà Minzy áp lực vì “hào quang chị ruột”, làm gì cũng vất vả dù được chị hết lòng bao bọc

Mới đây, Nguyễn Văn Hùng - em trai út của Hòa Minzy đã có những trải lòng về cuộc sống của bản thân khi chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của chị gái. Trong một đoạn video, anh nói: " Mình sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo ở Bắc Ninh. Bố mẹ mình làm nông. Còn đây là người chị gái của mình. Em trai của người nổi tiếng có áp lực không. Hào quang của chị gái mình càng lớn, cái bóng của mình càng dài".

Hòa Minzy hết lòng yêu thương, giúp đỡ em trai.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Văn Hùng vào TP.HCM học tập và sống cùng chị gái. "Mình giống như một công tử bột, được ăn ngon mặc đẹp, sung sướng. Mình được tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng khác nhau. Mình được đi du lịch trong và ngoài nước cùng chị gái, được sống ở nơi dành cho người giàu. Ai cũng nghĩ mình có chị gái làm bệ phóng thì mình sẽ thành công.

Sự thật là trong những năm đầu tiên khi mình bước chân ra ngoài xã hội, mình thất bại, thất bại rất là nhiều. Mình không có một mục tiêu để theo đuổi. Mình không có một công việc yêu thích để làm. Mình lên kế hoạch, thực hiện, lại sai, lại làm lại, cứ một vòng luẩn quẩn liên tục xảy ra khiến mình chán nản và nhận ra rằng: Câu hỏi mà khiến nhiều người mải mê tìm kiếm đó là mình là ai và mình đang làm gì vậy ", anh tâm sự.

Em trai Hòa Minzy áp lực vì cái bóng của chị gái quá lớn.

Nguyễn Văn Hùng - em trai Hòa Minzy sinh năm 2000. Anh đã tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM và hiện là chủ thương hiệu thời trang mang dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh niềm đam mê với thời trang, em trai ca sĩ Hòa Minzy còn đặc biệt yêu thích mô tô và du lịch. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vi vu cả trong và ngoài nước. Sở hữu chiều cao 1,75m, Hùng Nguyễn từng bày tỏ mong muốn thử sức ở lĩnh vực người mẫu. Tuy vậy, anh cho rằng bản thân không phù hợp với showbiz như chị gái.

Chia sẻ về chị gái, Nguyễn Văn Hùng tiết lộ: " Đối với tôi, chị Hòa bây giờ là người phụ nữ của gia đình vì chị luôn suy nghĩ hướng về gia đình. Tôi sống trong TPHCM gần chị gái và cháu trai nên tôi dễ nhìn thấy sự cố gắng của chị trong cả cuộc sống cũng như công việc rõ hơn ai hết "

Những chia sẻ của Nguyễn Văn Hùng cho thấy, việc có chị gái là người nổi tiếng không chỉ mang đến sự thuận lợi, mà còn vô hình tạo nên áp lực nặng nề. Câu chuyện của Hùng là minh chứng rõ ràng cho những thử thách phía sau ánh hào quang showbiz – nơi mà người thân của nghệ sĩ cũng phải nỗ lực gấp nhiều lần để khẳng định bản thân, thoát khỏi “cái bóng” của người nổi tiếng.



