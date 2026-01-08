Ông nội 78 tuổi cặm cụi giải đề Toán, Văn, Anh để giúp cháu ôn thi học kỳ

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ bài đăng chia sẻ hình ảnh cụ ông tóc bạc, ngồi đăm chiêu bên tài liệu các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh theo chương trình tiểu học. Kèm theo hình ảnh là dòng chia sẻ: “Bố chồng em năm nay 78 tuổi. Sắp thi xong học kỳ I lớp 9. Ăn Tết xong là lại tiếp tục thi học kỳ II, rồi ôn thi chuyển cấp. Tối nào cũng cặm cụi giải đề Toán - Văn - Anh”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người xúc động nhận ra người đàn ông trong bức ảnh đang đồng hành cùng cháu trong giai đoạn thi cử căng thẳng.

Hình ảnh người ông học bài để ôn thi cùng cháu.

Chia sẻ với phóng viên, chị Đặng Thu Vân (SN 1988, trú tại tỉnh Lào Cai) - người đăng bài, cho biết nhân vật trong bức ảnh là bố chồng chị, ông Trần Sỹ Dũng (SN 1947), đã nghỉ hưu. Ông có nền tảng kiến thức vững và luôn quan tâm đến tình hình học tập của con cháu trong nhà.

Cháu nội của ông Dũng là Trần Công Thành, là học sinh lớp 9. Trước đây, Thành học lực ở mức khá và còn lười học. Nhận thấy cháu trai chưa để tâm vào việc học và thành tích không tiến bộ, ông Dũng quyết định tự mình kèm cặp cháu.

"Ông mua sách giáo khoa, sách bài tập đúng chương trình học, tối nào cũng nghiên cứu bài và làm bài tập về nhà cùng cháu” , chị Vân kể.

Ông Dũng bắt đầu dạy học từ khi cháu trai là học sinh lớp 8 và giúp cháu giải bài tập hầu hết các môn học ở trường, từ Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đến cả Tiếng Anh. Những buổi tối cháu không đi học thêm, hai ông cháu lại cùng ngồi vào bàn học bài. Trung bình mỗi buổi học kéo dài khoảng 2 tiếng, một tuần từ 4 - 5 buổi; những giai đoạn cận kỳ thi, thời gian học còn nhiều hơn.

Chị Vân chia sẻ vì tính chất công việc nên chị và chồng chưa theo sát tình hình học tập của con. Trong gia đình, ông nội là người nắm rất rõ tình hình học tập của cháu, từ những môn học còn yếu đến các phần kiến thức cần củng cố. Mỗi buổi học, ông kiên nhẫn giảng giải từng nội dung và giúp cháu hiểu rõ những câu hỏi, phương pháp giải bài tập.

Từ khi được ông nội kèm cặp, Thành ham học hơn và có kết quả học tập tiến bộ rõ rệt. Từ học sinh với điểm số chỉ ở mức khá, hiện tại kết quả học tập của cậu đã tăng rõ rệt.

Khi biết kết quả thi cuối kỳ của cháu tiến bộ, ông Dũng rất vui nhưng vẫn giữ sự điềm đạm quen thuộc. “Ông chỉ nói nhẹ nhàng: Còn phải cố gắng nhiều” , chị Vân kể.

Trước khi đồng hành cùng cháu nội trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi, ông Dũng từng trực tiếp dạy cháu ngoại và giúp cháu có kết quả tốt khi bước vào bậc THPT. Vì vậy, khi thấy cháu nội chưa thực sự bứt phá trong học tập, ông lại tiếp tục “quay lại bàn học” cùng cháu.