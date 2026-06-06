"Ông hoàng Gangnam Style" PSY vừa đến Nội Bài, thái độ ra sao trong lần đầu lộ diện giữa bão scandal?

Sáng nay 6/6, nam ca sĩ hàng đầu xứ kim chi PSY đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 sẽ diễn ra ngày 6-7/6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trái với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của nhiều ngôi sao quốc tế, PSY xuất hiện với trang phục thoải mái, giản dị tạo cảm giác gần gũi ngay từ những phút đầu đặt chân đến Việt Nam. Đáng chú ý, khi đội ngũ an ninh và vệ sĩ phía Việt Nam có mặt để hỗ trợ đón tiếp, PSY liên tục xua tay, bày tỏ rằng anh không muốn lực lượng vệ sĩ phải xếp hàng dài, dọn đường hay có những hành động đảm bảo an ninh quá nghiêm ngặt, gây ảnh hưởng đến các hành khách xung quanh. Sau 1 chuyến bay dài, PSY nhanh chóng lên xe để về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chương trình đại nhạc hội.

PSY chính thức đến Hà Nội vào sáng nay. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Nam ca sĩ xuất hiện với phong cách giản dị, thoải mái.

Ngay khi vừa ra ngoài, PSY đã liên tục xua tay ra hiệu cho đội ngũ an ninh và vệ sĩ phía Việt Nam không cần phải xếp hàng dài hay dọn đường cho anh mà gây ảnh hưởng đến các hành khách xung quanh.

Sau 1 chuyến bay dài, chủ hit Gangnam Style nhanh chóng di chuyển ra xe về khách sạn nghỉ ngơi.

Sự kiện âm nhạc tại Việt Nam là lần đầu tiên PSY lộ diện giữa lúc bị điều tra tại Hàn Quốc. Do đó, "nhất cử nhất động" của nam ca sĩ nhận được sự chú ý lớn. Những ngày qua, anh là tâm điểm ở showbiz Hàn Quốc khi bị chuyển hồ sơ lên công tố viên, điều tra cáo buộc nhận thuốc hướng thần dưới tên người khác. Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul đã nhận được vụ án từ cảnh sát vào ngày 2/6 và đang điều tra PSY cùng người quản lý, một giáo sư tại bệnh viện đại học ở Seoul và một cá nhân khác vì nghi ngờ vi phạm Luật Dịch vụ Y tế. Đến nay, PSY chưa lên tiếng về cáo buộc vi phạm Luật Y tế gây chấn động. Nam ca sĩ vẫn hoạt động mạng xã hội và đăng tải lịch trình hoạt động nghệ thuật trong thời gian.

PSY vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật dù vướng ồn ào. Ảnh: X.

PSY có tên thật Park Jae Sang, sinh năm 1977 tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Anh là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng toàn cầu với nghệ danh PSY. PSY ra mắt năm 2001 với album PSY from the Psycho World! và nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách hài hước, châm biếm xã hội và những màn trình diễn “lầy lội” rất riêng.

Sự nghiệp của anh thực sự bùng nổ trên toàn thế giới vào năm 2012 với ca khúc Gangnam Style . Bài hát kèm điệu nhảy ngựa nổi tiếng đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, là video đầu tiên trong lịch sử đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Gangnam Style đưa PSY từ một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc thành ngôi sao quốc tế, xuất hiện trên vô số chương trình lớn của Mỹ (Ellen, Today Show, SNL, MTV VMAs…) và biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả khắp thế giới.

Sau Gangnam Style , PSY tiếp tục phát hành các hit lớn khác như Gentleman, Daddy, New Face, I Luv It, That That … Dù không còn bài nào vượt qua được độ viral của Gangnam Style , anh vẫn duy trì vị thế là một trong những nghệ sĩ giải trí hàng đầu Hàn Quốc với phong cách hài hước không thể nhầm lẫn. Trong sự nghiệp, PSY từng gây ra bê bối tàng trữ chất cấm và trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng nam ca sĩ vẫn đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử Kpop.