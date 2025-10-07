Ông chú U60 có body "cực phẩm" gây bão mạng xã hội, nhìn cứ ngỡ AI tạo ra

Nhắc đến những gương mặt quý ông U50 - U60 có ngoại hình phong độ bất chấp tuổi tác, chắc chắn không thể bỏ qua Chuando Tan - nhiếp ảnh gia kiêm cựu người mẫu người Singapore. Ở tuổi 59, ông chú này vẫn giữ được body cực phẩm với cơ bắp săn chắc, bụng 6 múi, làn da mịn màng, trẻ trung đến mức nhiều người phải thốt lên: "Trông cứ như AI tạo ra vậy!".

Theo Phụ nũ số, Chuando Tan sinh năm 1966, từng là một trong những gương mặt người mẫu ăn khách nhất Singapore thập niên 1990.

Sau khi giải nghệ người mẫu vào năm 1996, Chuando chuyển sang nhiếp ảnh thời trang và đồng sáng lập hãng ChuanDo & Frey vào năm 2006. Thương hiệu này từng hợp tác với nhiều ngôi sao quốc tế như Janet Jackson, Angelababy và Rita Ora. Chuando còn là chủ công ty người mẫu quốc tế Ave Management.

Chuando cũng từng thử sức với âm nhạc, ra mắt album gồm 10 ca khúc năm 1993, nhưng sự nghiệp ca hát không kéo dài. Đến năm 2020, anh ra mắt trên màn ảnh rộng với vai chính trong phim Precious Is The Night.

Dù tham gia nhiều hoạt động giải trí, Chuando Tan chỉ thực sự gây chú ý toàn cầu từ năm 2017, khi loạt ảnh đời thường được chia sẻ rộng rãi. Ai nấy đều sốc vì người đàn ông ngoài 50 lại sở hữu ngoại hình chẳng kém gì trai trẻ U30. Từ đó, Chuando được cộng đồng mạng ưu ái đặt biệt danh "người đàn ông không tuổi".

Theo Tạp chí Tri thức, Chuando từng chia sẻ bí quyết giữ gìn phong độ gồm: tập gym đều đặn từ tuổi 20, 5-6 buổi/tuần; ăn và đốt lượng calo cân bằng; giữ tinh thần tích cực; duy trì sở thích lành mạnh; chăm sóc da đơn giản nhưng nhất quán và đặc biệt nói không với caffeine - kể cả trà đen hay cà phê. Ở tuổi gần 60, Chuando vẫn chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số nếu biết cách chăm sóc bản thân.

Hiện tại, tài khoản Instagram của Chuando đã có 1,6 triệu người theo dõi. Trang cá nhân của ông là nơi chia sẻ hình ảnh nghệ thuật, những bức ảnh bán nude khoe dáng "cực phẩm" cũng như khoảnh khắc tập luyện thể thao.

Mỗi lần đăng ảnh, phần bình luận bên dưới lại ngập tràn những lời khen. Nhiều người không giấu nổi sự ngỡ ngàng, cho rằng body của ông còn nét hơn cả trai 28 tuổi và thậm chí không thể tin đây là người đàn ông sinh năm 1966. Có fan còn gọi ông là "quái vật phòng gym phiên bản đời thực", trong khi một số khác thẳng thắn thừa nhận đã "crush chú từ cái nhìn đầu tiên". Chính sự trẻ trung đến mức khó tin đã khiến ông trở thành hiện tượng mạng và là hình mẫu phong độ mà bao người ngưỡng mộ.

Ở tuổi gần 60, Chuando vẫn giữ được sự cuốn hút, phong thái tự tin.

Mặc dù nổi tiếng, Chuando Tan lại cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư. Ông hiếm khi chia sẻ về gia đình hay tình cảm, chỉ tập trung vào công việc và lối sống lành mạnh. Điều này càng khiến hình tượng "ông chú độc thân quyến rũ" của ông trở nên hấp dẫn hơn trong mắt công chúng.

Không chỉ là một nhiếp ảnh gia tài năng, ông còn là minh chứng sống cho câu nói: "Tuổi tác chỉ là con số".

Nhiếp ảnh gia Singapore không phủ nhận mình cũng có nếp nhăn hay dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, anh chọn đón nhận và chăm sóc bản thân. “Tôi không cố tỏ ra trẻ trung. Tôi chỉ muốn khỏe mạnh và hạnh phúc với chính mình”, anh từng bày tỏ.