Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".

Trước đó, ngày 14/5, Phòng PC03 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group tại số 42 đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TP.HCM. Doanh nghiệp này do Lưu Phát Thuận là người đại diện pháp luật.

Cận cảnh kho hàng thời điểm công an kiểm tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Converse… của Mỹ và nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2023 đến khi bị phát hiện, Thuận đã tổ chức kinh doanh các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua sàn thương mại điện tử và nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi, Thuận lập và sử dụng các tài khoản trên sàn thương mại điện tử với tên "thanhstore" để quảng cáo, mua bán giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Nguồn hàng được đối tượng tìm mua trôi nổi trên mạng và các sàn thương mại điện tử, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Sau đó, Thuận bán lẻ lại cho khách hàng để kiếm lời.

Nhiều sản phẩm giày giả các thương hiệu bị thu giữ

Bên trong kho hàng xếp đầy các hộp dựng giày

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.