Ngày 22/5, liên quan vụ tranh chấp ly hôn và phân chia khối tài sản hơn 1.000 tỷ đồng giữa một bác sĩ nha khoa và vợ tại TPHCM, lực lượng chức năng đã xuất hiện tại nhiều phòng khám nha khoa thuộc hệ thống do hai bên liên quan quản lý.

Việc lực lượng chức năng xuất hiện tại nhiều phòng khám nha khoa thu hút sự chú ý lớn của dư luận, bởi đây được cho là các cơ sở nằm trong hệ thống kinh doanh có liên quan trực tiếp đến khối tài sản tranh chấp giữa hai bên. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận chính thức về hoạt động làm việc tại các phòng khám này.

Cảnh sát xuất hiện tại nhiều phòng khám nha khoa liên quan vụ ly hôn nghìn tỷ ở TPHCM

Ồn ào vụ ly hôn nghìn tỷ

Theo thông tin từ phiên tòa sơ thẩm, vụ án kéo dài hơn 10 năm với nhiều tranh chấp phức tạp về quan hệ hôn nhân, quyền sở hữu tài sản, cổ phần doanh nghiệp và chuỗi phòng khám nha khoa - thẩm mỹ có hàng chục cơ sở tại nhiều địa phương. Tổng giá trị tài sản được phía bị đơn yêu cầu phân chia được cho là vượt 1.200 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, hai bên liên tục đưa ra các yêu cầu mới, bổ sung chứng cứ và tranh luận gay gắt về nguồn gốc tài sản, công sức đóng góp cũng như tư cách pháp lý trong hôn nhân. Tòa án từng phải tạm dừng phiên xử để xem xét thêm tài liệu và các đề nghị phát sinh.

Trước đó, ngày 12/5, TAND Khu vực 4 đã đưa ra xét xử vụ án liên quan đến yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật, ly hôn và phân chia tài sản giữa nam bác sĩ và vợ là bà N.T.N.A.

Tại phiên tòa, người chồng đề nghị hủy quan hệ hôn nhân với lý do trước đây ông đồng ý kết hôn vì tin bà N.A. đang mang thai con của mình. Tuy nhiên, về sau ông phát hiện đứa trẻ không cùng huyết thống. Ngoài ra, ông cho rằng hồ sơ đăng ký kết hôn tồn tại nhiều thiếu sót như không đầy đủ giấy tờ tùy thân, thiếu phần khai thông tin và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của ông.

Về tài sản, nam bác sĩ không đồng ý chia đôi do cho rằng cuộc hôn nhân không hợp pháp. Dù vậy, ông cho biết chấp nhận để vợ nhận 20% tổng giá trị tài sản nhằm giải quyết ổn thỏa vụ việc.

Bà N.T.N.A. (bị đơn, 48 tuổi) tại phiên toà ngày 15/5

Ở chiều ngược lại, bà N.A. bác bỏ yêu cầu hủy hôn nhân, khẳng định cả hai đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Theo trình bày của bà, hai người quen biết và có tình cảm từ thời sinh viên nhưng bị gia đình ngăn cản. Trong thời gian chia tay, bà mang thai với người khác. Khi biết bà đã mang thai 6 tháng nhưng chưa kết hôn, nam bác sĩ đã xin phép gia đình để cưới và hứa chăm sóc hai mẹ con.

Sau đó, cả hai tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2001 và đăng ký kết hôn năm 2003. Người chồng cũng đồng ý để con gái bà mang họ mình khi làm giấy khai sinh. Hai người có hơn 20 năm chung sống, cùng xây dựng khối tài sản được cho là trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, bao gồm nhiều bất động sản, tiền gửi ngân hàng và hệ thống nha khoa với 38 cơ sở.

Sau một ngày xét xử, HĐXX ban đầu dự kiến tuyên án vào ngày 15/5. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó được tạm ngừng để tiếp tục xác minh tài liệu, chứng cứ cũng như xem xét các khiếu nại từ các bên liên quan.