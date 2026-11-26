Câu chuyện của chú Sĩ bán đầm ở một sạp hàng tại chợ Từ Đức, Thủ Đức, TP HCM cùng các nhân viên chuyển phát nhanh J&T Express trẻ tuổi không phải hành trình lớn lao, nhưng là một lát cắt gần gũi của sự thay đổi mô hình kinh doanh đang diễn ra trong quá trình chuyển đổi số. Một người chú sẵn sàng học hỏi, những người trẻ sẵn sàng tìm cách hỗ trợ và những bước nhỏ được thực hiện mỗi ngày.

Khi người bán còn bỡ ngỡ, người hỗ trợ cũng phải học cách tìm lời giải

Một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài sản phẩm để giới thiệu có thể là điểm bắt đầu của việc bán hàng trực tuyến. Nhưng với những tiểu thương lớn tuổi vốn quen bán hàng tại sạp, để biến lượt xem thành đơn hàng và hoàn tất việc giao hàng lại là một quá trình không đơn giản.

Ông chú "mái tóc điểm kim tuyến" nhiệt tình giới thiệu từng mẫu đầm cho người xem.

Với ông Trần Quang Sĩ, tiểu thương kinh doanh đầm dạ hội tại chợ Từ Đức, TP.HCM, bán hàng qua livestream mở ra một cách tiếp cận khách hàng mới. Nhưng phía sau những buổi phát trực tiếp vui vẻ là nhiều thao tác ông chưa quen: nhận diện người chốt đơn, trao đổi với khách qua tin nhắn, tạo đơn và quản lý thông tin người mua. "Ban đầu, việc tạo đơn đối với tôi rất khó. Thao tác này có thể dễ với các bạn trẻ, nhưng tôi cũng gần sáu chục rồi, thường nói trước quên sau nên chưa thể làm được ngay. Người ta thấy thương chú lớn tuổi bán hàng nên mua ủng hộ, mà 5-6 người cùng mua tôi cũng không biết sao để chốt", ông Sĩ vui vẻ tâm sự.

Đây cũng là lúc đội ngũ kinh doanh J&T Express tại Thủ Đức bắt đầu hỗ trợ ông làm quen với quy trình bán hàng trực tuyến. Trong tháng đầu tiên, nhân viên trực tiếp hướng dẫn từ cách sử dụng phần mềm chốt đơn đến thao tác tạo đơn trên ứng dụng vận chuyển, đồng thời hỗ trợ những tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng. Làm thế nào để xác định đúng người mua, tránh nhầm lẫn khi xử lý đơn? Tất Gia Vinh, nhân viên bộ phận kinh doanh đơn ngoài sàn của J&T Express tại Thủ Đức, cũng chưa từng gặp tình huống này. Thay vì đưa ra một cách xử lý khi chưa có kinh nghiệm, anh tìm đến những cửa hàng đang bán hàng qua livestream để hỏi cách họ giải quyết, sau đó hướng dẫn lại cho khách hàng.

Nhân viên J&T Express hướng dẫn ông Sĩ kiểm tra tiến độ đơn hàng để cập nhật thông tin cho người mua

Những tình huống như vậy khiến công việc của nhân viên kinh doanh không chỉ gói gọn trong việc tiếp nhận đơn và giao hàng. Họ phải hiểu cách khách hàng bán hàng, những vướng mắc trong quá trình vận hành và đôi khi chủ động tìm kiếm lời giải từ chính những người đang kinh doanh cùng mô hình.

Sau khoảng một tháng, ông Sĩ đã quen hơn với việc tạo đơn. Đội ngũ tiếp tục hỗ trợ ông tuyển nhân sự và hướng dẫn người mới thực hiện các thao tác đã được làm quen, giúp việc bán hàng trực tuyến dần hình thành một quy trình riêng. Còn ông chú bán đầm, từ một người còn lạ lẫm với livestream, nay đã có thể "duyên dáng" chốt cả chục, thậm chí cả trăm chiếc đầm trong phiên live đắt khách.

Không phải ai cũng rành công nghệ, nhưng ai cũng có thể bắt đầu

Ở các khu chợ truyền thống, không phải người bán nào cũng có sẵn kỹ năng để vận hành một cửa hàng trực tuyến. Chuyển sang livestream có thể là một quyết định đầy hào hứng, nhưng những bước tiếp theo như chốt đơn, quản lý thông tin, đóng gói và giao hàng đôi khi khiến người bán chùn bước.

Ông Sĩ chia sẻ: "Mình muốn làm gương cho con cháu rằng dù tuổi đã lớn, mình vẫn có thể học hỏi, ứng dụng công nghệ để thay đổi. Hy vọng câu chuyện của mình cũng truyền động lực cho các tiểu thương khác, cứ mạnh dạn tìm cách, khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ có đường đi"

Sự chủ động học hỏi của ông Sĩ cùng những hỗ trợ sát sao từ phía J&T Express giúp ông từng bước thích nghi với phương thức kinh doanh mới

Đúng như chia sẻ của ông Sĩ, anh Tiêu Hữu Nghi, trưởng nhóm kinh doanh đơn ngoài sàn của J&T Express tại khu vực Thủ Đức chia sẻ, trong quá trình tiếp cận khách hàng tại địa bàn, đội ngũ thị trường J&T Express nhận thấy nhu cầu ở những người bán hàng truyền thống muốn mở rộng hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội. Với những tiểu thương đã quen giao dịch trực tiếp, việc học một ứng dụng mới có thể mất nhiều thời gian hơn.

Điều họ cần không nhất thiết là những giải pháp phức tạp, mà đôi khi chỉ là người hướng dẫn từng thao tác, giải thích cách xử lý một tình huống hoặc hỗ trợ khi công việc phát sinh ngoài dự kiến. Từ đầu năm 2026, đội ngũ kinh doanh của J&T Express khu vực Hồ Chí Minh đã chủ động tìm hiểu nhóm tiểu thương có nhu cầu chuyển sang bán hàng trực tuyến, đặc biệt là livestream, để hỗ trợ họ từng bước làm quen với phương thức vận hành mới.

Sự đồng hành cũng không chỉ diễn ra trong giờ hành chính. Với những phiên bán hàng kéo dài hoặc đơn cần xử lý gấp, đội ngũ linh hoạt phối hợp lấy hàng, hỗ trợ xử lý đơn, có những thời điểm khách cần hỗ trợ vào 11-12 giờ đêm.

Đến nay, để đáp lại sự nhiệt tình của các em, các cháu shipper trẻ J&T Express, ông Sĩ đã gửi toàn bộ đơn hàng qua J&T Express và xây dựng được đội ngũ hỗ trợ livestream của riêng mình. Điều đáng chú ý không chỉ là một người bán hàng đã quen với công nghệ, mà còn là quá trình hai bên cùng thích nghi: người bán học cách vận hành trên môi trường số, người hỗ trợ học cách hiểu khách hàng và giải quyết những vấn đề thực tế của hoạt động kinh doanh.

Cứ đi rồi có đường, tôi muốn các anh chị em tiểu thương khác cũng mạnh dạn

Đó là lời nhắn nhủ của ông chú bán đầm ở chợ Từ Đức, Thủ Đức đến những người cùng nghề. Sự chuyển đổi của mỗi tiểu thương có thể bắt đầu theo một cách khác nhau. Người thử livestream, người bắt đầu đăng sản phẩm lên mạng xã hội, người học cách nhận đơn qua tin nhắn. Không phải ai cũng thành công ngay, cũng không phải mọi khó khăn đều có thể giải quyết trong một ngày.

Nhưng việc bắt đầu, thử nghiệm và điều chỉnh từng bước có thể giúp người kinh doanh tìm ra cách phù hợp với mình. Với những người còn ngần ngại vì tuổi tác, vì chưa quen công nghệ hay chưa biết cách tổ chức đơn hàng, hành trình ấy có thể dễ dàng hơn khi có những đơn vị dịch vụ sẵn sàng hỗ trợ từ những việc cụ thể nhất.

Câu chuyện của họ không phải một cuộc chuyển đổi được chuẩn bị bài bản từ đầu. Đó là hành trình cả người bán lẫn người hỗ trợ cùng học, cùng thử và đôi khi phải tìm cách giải quyết ngay trong những tình huống phát sinh. Đôi khi, con đường mới không hiện ra ngay khi bắt đầu. Nhưng cứ bước đi, cứ thử và có người đồng hành, người kinh doanh có thể tìm thấy cách để tiếp tục, ông Sĩ chia sẻ.