“Ông bố nhà người ta” Lâm Thành Kim: Ra ngoài làm sếp, về nhà làm ba của Rosa

Mới đây, Lâm Thành Kim và con gái Rosa xuất hiện trong một sự kiện ra mắt sản phẩm sữa, với vai trò đại sứ thương hiệu. Nam CEO gây ấn tượng bởi diện mạo lịch lãm trong bộ suit trắng, khéo léo chọn tông xuyệt tông cùng con gái nhỏ. Bé Rosa – công chúa gần hai tuổi – nhanh chóng “chiếm spotlight” với vẻ ngoài đáng yêu và đôi mắt to tròn.

Dù quen với ống kính, cô bé vẫn có chút e dè, nép vào vai bố. Những lúc ấy, Lâm Thành Kim nhẹ nhàng dỗ dành, khẽ trò chuyện để con yên tâm. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp ấy khiến cộng đồng mạng đồng loạt gọi anh là “ông bố nhà người ta” – vừa điển trai vừa tâm lý.





Từ ngày lên chức bố, Lâm Thành Kim chính thức gia nhập “hội mê con” đúng nghĩa. Dù bận rộn với công việc điều hành, anh vẫn cố gắng dành thời gian cho Rosa trong từng khoảnh khắc – từ bữa ăn, giấc ngủ đến những buổi dạo chơi cuối tuần. Anh thường gọi con là “người bạn nhỏ”, vừa là niềm vui, vừa là động lực sống mỗi ngày.

Nhớ lại thời điểm mới làm cha, anh thừa nhận từng vụng về, bỡ ngỡ nhưng luôn kiên nhẫn học từng điều nhỏ nhất: bế con, ru ngủ, thay tã, dỗ con khóc. Giờ đây, khi Rosa đã gần hai tuổi, Lâm Thành Kim vẫn duy trì thói quen tự tay chăm con, đưa đi học và cùng chơi đùa mỗi tối. Hình ảnh ông bố CEO để con gái sơn móng tay, nghịch tóc hay “phỏng vấn” bố trên mạng xã hội khiến khán giả thích thú vì quá đỗi chân thật.

Không chỉ là người cha tận tâm, Lâm Thành Kim còn được yêu thích bởi gu thẩm mỹ tinh tế. Anh luôn chọn cho con những trang phục đồng điệu, thanh lịch mà vẫn dễ thương, khiến hai cha con được ví như “gia đình thời trang”.

Tháng 10 vừa qua, bộ đôi này còn cùng nhau xuất hiện trên bìa ELLE Man Vietnam, trở thành cặp bố con đầu tiên được tạp chí chọn làm nhân vật trang bìa. Hình ảnh Lâm Thành Kim điển trai, Rosa đáng yêu lan tỏa nhanh chóng, khiến nhiều người xúc động trước cách anh thể hiện vai trò làm cha hiện đại: chăm con không phải là bổn phận, mà là niềm hạnh phúc.

Với Lâm Thành Kim, làm sếp giỏi là thành công – nhưng làm bố tốt mới là tự hào lớn nhất. Chính sự tận tụy, dịu dàng và tinh tế trong từng khoảnh khắc đời thường ấy khiến anh trở thành hình mẫu “ông bố vạn người mê” của thế hệ đàn ông mới.

PV