Các ông bố trên khắp thế giới có thể thấy được phần nào an ủi khi biết rằng ngay cả David Beckham - người đàn ông từng khiến hàng triệu người ngưỡng mộ - cũng có lúc khiến con gái thấy "xấu hổ". Dù là một trong những gương mặt quen thuộc nhất hành tinh, cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn phải đối mặt với những giây phút làm cha đầy ngượng ngùng.

Lời "thỉnh cầu" khiến Beckham tan nát đến trong một buổi sáng tưởng chừng bình thường, khi anh đưa Harper đến trường. Cô bé út cưng nhẹ nhàng nói rằng muốn được bố thả xuống cách xa cổng một chút - lời nói tưởng đơn giản nhưng lại là dấu hiệu rằng con gái nhỏ đã bắt đầu trưởng thành, và người cha nổi tiếng của cô bé... không còn "ngầu" như cô từng nghĩ.

Câu chuyện được chính Victoria Beckham chia sẻ trong một tập của podcast Armchair Expert năm 2022. Khi đó, cô hồi tưởng về ký ức thời thơ ấu của mình, kể rằng chồng cô thường trêu chuyện cô từng được bố đưa đón đến trường bằng xe Rolls-Royce.

"Chúng tôi có xe Rolls-Royce, nhưng vì bố tôi làm nghề bán đồ điện tử nên ông còn có cả xe tải nữa," Victoria kể lại. "Tôi và chị gái thường năn nỉ: 'Bố ơi, cho con đi xe tải đi!'".

"Ngày ấy, nhiều đứa trẻ được đưa đón bằng xe tải, còn tôi thì phải ngồi trong chiếc Rolls lộng lẫy, thật sự chỉ muốn được thả xuống giữa đường. Còn bây giờ, tôi lại thấy tự hào nếu được lái xe thẳng vào cổng trường bằng Rolls!".

Câu chuyện ấy dường như lặp lại với Harper. Khi đó mới 11 tuổi, cô bé bất ngờ có một "khoảnh khắc trưởng thành" tương tự mẹ mình, khiến David Beckham - người luôn xem Harper là "công chúa nhỏ" - không khỏi bối rối.

"Hôm nọ, David kể lại chuyện đó khi đưa con đi học", Victoria nói tiếp. "Con bé hỏi, 'Bố ơi, bố có thể thả con xuống xa trường một chút được không?'".

Theo Victoria, Beckham đã "tan nát cõi lòng" ngay khoảnh khắc đó. "Cô bé là con út của chúng tôi, nên anh ấy nói: 'Ôi trời, chuyện này thực sự đang xảy ra rồi". Rồi anh lại nói tiếp: 'Nếu việc có David Beckham là bố mà vẫn không ngầu... thì những ông bố khác còn hy vọng gì nữa chứ?'".

Hóa ra, ngay cả "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" cũng không tránh khỏi việc bị con gái "cho ra rìa". David Beckham từng làm mưa làm gió trên sân cỏ, nhưng khi trở thành bố của một thiếu nữ tuổi teen, mọi kỹ năng trên sân đều trở nên vô dụng.

Dẫu vậy, nếu có ai khiến Beckham mềm lòng nhất, thì đó chắc chắn là Harper. Trong khi ba cậu con trai Brooklyn, Romeo và Cruz đều đã trưởng thành, thì cô con gái 14 tuổi vẫn luôn là "cục cưng" khiến anh không thể nói "không".

"Có con gái là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nó khiến bạn thay đổi", Beckham từng chia sẻ. "Tôi không có chút quyền lực nào với con bé cả - hoàn toàn không có".