Trong một buổi họp phụ huynh tại Trung Quốc, khi giáo viên đang phát biểu trên bục giảng, một người ngồi phía sau đã lén chụp ảnh bóng lưng của một bà mẹ ngồi bàn trên rồi đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái đầy tính cợt nhả: "Mặc áo phao nhưng bên dưới vẫn diện váy ngắn khoe chân đi họp phụ huynh thế này thì các ông bố làm sao mà tập trung nghe giảng nổi!"

Trong bức ảnh, người mẹ mặc áo phao dáng dài màu trắng kem, búi tóc gọn gàng, đi giày cao gót mũi nhọn màu nude và đặt chiếc túi xách đen ngay ngắn bên cạnh. Ngoài ra, trong lớp cũng có nhiều bà mẹ khác ăn mặc chỉn chu, thanh lịch.

Bài đăng nhanh chóng gây bão mạng. Bên cạnh những bình luận hùa theo trêu chọc, không ít người quay sang chỉ trích người mẹ ăn mặc phô trương, biến buổi họp phụ huynh thành sàn diễn thời trang, không phù hợp với môi trường học đường.

Người mẹ nhận phải những bình luận khiếm nhã

Sự thật đằng sau ống kính chụp lén

Thế nhưng, nếu nhìn kỹ bức ảnh, người ta sẽ thấy một sự thật hoàn toàn trái ngược. Bất chấp bộ bàn ghế học sinh chật hẹp, người mẹ này vẫn ngồi thẳng lưng suốt buổi, không hề cúi đầu nghịch điện thoại, ánh mắt luôn hướng về bục giảng để lắng nghe giáo viên. Ngược lại, kẻ lén giơ điện thoại lên chụp trộm chân và lưng phụ nữ, sau đó nghĩ ra những câu từ mập mờ để câu tương tác trên mạng mới chính là người không hề chú tâm vào buổi họp.

Thực tế từ trước đến nay, các bà mẹ dường như luôn trở thành tâm điểm bị soi xét trang phục mỗi khi đến trường của con. Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những câu chuyện phụ huynh mặc đồ tập thể thao đi đón con thì bị chụp lén, mỉa mai là "ăn mặc phản cảm, làm hư trẻ nhỏ". Ngược lại, khi một số trường học lên tiếng khuyến khích phụ huynh ăn mặc lịch sự, kín đáo để giữ sự trang nghiêm thì cũng vấp phải làn sóng chỉ trích là "quản lý quá đà, nặng tính hình thức".

Mặc đồ ngủ bị chê luộm thuộm làm mất mặt con; mặc đồ tập bị chê phản cảm; đến khi ăn mặc chỉn chu, đi giày cao gót để thể hiện sự tôn trọng thì lại bị chụp lén và quy chụp là "gây mất tập trung".

Ăn mặc chỉn chu là sự tôn trọng dành cho nhà trường và con cái

Những người chỉ trích thường lấy danh nghĩa "vì tốt cho con trẻ", nhưng thực chất, trẻ con lại nghĩ khác. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng trước ngày họp, con cái thường dặn dò mẹ hãy ăn mặc thật đẹp và gọn gàng để chúng tự hào với bạn bè. Một giáo viên có 20 năm kinh nghiệm cũng nhận định: việc phụ huynh ăn mặc tươm tất là sự tôn trọng dành cho nhà trường và là cách giữ thể diện, lòng tự trọng cho chính con mình.

Câu nói "các ông bố không nghe giảng nổi" thực chất chỉ là sự ngụy biện cho những ánh nhìn thiếu đứng đắn. Một người cha thực sự quan tâm đến việc học của con sẽ chỉ tập trung vào lời giáo viên, chứ không để tâm trí xao nhãng bởi trang phục của phụ nữ ngồi bàn trên.

Buổi họp phụ huynh vốn dĩ không hề "biến chất" vì một bà mẹ tô thêm chút son hay đi một đôi giày cao gót. Nó chỉ mất đi ý nghĩa khi có những người lớn ngồi trong lớp nhưng lại bận lướt điện thoại, soi mói quần áo, túi xách của người khác mà quên mất mục đích chính của mình khi đến trường là vì con cái.