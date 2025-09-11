Ông bà nói "cửa đối cửa ắt gây hại": Gia đình lục đục, công việc bế tắc, làm ăn lận đận suốt một đời

Dân gian có câu "cửa đối cửa ắt gây hại". Nhiều người tưởng chỉ là mê tín, nhưng thực ra đây là kinh nghiệm có cơ sở khoa học. Ý câu nói là khi mở cửa chính bước vào nhà, không nên có thiết kế đối diện với cửa phòng khác. Bố cục này sẽ tạo nên tình trạng cửa đối cửa, không chỉ ảnh hưởng đến sự riêng tư và cảm giác thoải mái khi ở, mà còn khiến phong thủy trong nhà trở nên bất lợi.

2 loại cửa tuyệt đối không nên để đối diện cửa chính

1. Cửa phòng ngủ

Nếu cửa ra vào nhìn thẳng vào phòng ngủ, cảm giác riêng tư gần như không còn, từ đó dễ tạo ra sự bất an trong sinh hoạt hằng ngày. Ngay cả khi đã khóa cửa cẩn thận, chỉ cần nghe thấy tiếng động ngoài hành lang cũng đủ khiến người trong phòng vô tình thấy áp lực, căng thẳng. Về lâu dài, cảm giác này có thể tạo tâm lý, làm giấc ngủ không trọn vẹn và ảnh hưởng đến sự thoải mái khi nghỉ ngơi.

2. Cửa nhà vệ sinh

Khi mở cửa bước vào nhà, nếu ngay trước mặt là cửa nhà vệ sinh, ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ là sự khó chịu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến cảm giác về sự sạch sẽ của không gian sống. Nhà vệ sinh vốn là nơi thường xuyên ẩm ướt, dễ phát sinh mùi khó chịu và tích tụ vi khuẩn, kể cả khi được lau dọn thường xuyên. Chính vì vậy, việc để cửa chính đối diện cửa nhà vệ sinh dễ khiến gia chủ và khách tới chơi cảm thấy mất thiện cảm, tạo cảm giác ngần ngại ngay từ giây phút bước vào. Về lâu dài, cách bố trí này còn ảnh hưởng đến tâm lý và sự thoải mái, khiến việc sinh hoạt trong nhà không được trọn vẹn.

Giải pháp khắc phục tình trạng cửa đối cửa

Nếu có cơ hội sửa sang từ đầu, hãy điều chỉnh thiết kế mặt bằng. Ví dụ, thay đổi vị trí cửa phòng ngủ hoặc xoay hướng cửa nhà vệ sinh sẽ loại bỏ triệt để rắc rối. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần biến phần tường dày thành tủ âm hoặc lắp thêm vách ngăn kính cũng giúp giải quyết.

Nếu không thể thay đổi cấu trúc, bạn vẫn có thể xử lý bằng các biện pháp tạm thời:

- Làm vách ngăn hoặc tủ giày ngay sau cửa ra vào để che chắn.

- Dùng rèm, cửa lùa hoặc khung vòm kết hợp với rèm voan, vừa phân tách không gian vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ.

- Trường hợp cửa chính đối diện nhà hàng xóm, có thể lắp thêm rèm che bên trong để tăng sự riêng tư và hạn chế gió lùa.

Theo Toutiao