4 dấu hiệu ngôi nhà được trời Phật phù hộ: Gia chủ càng ở càng giàu, con cháu ba đời ăn lộc không hết

Trong quan niệm phong thủy, một ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là không gian tích tụ năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận và sự bình an của gia đình. Có những căn nhà ngay từ khi bước vào đã toát lên cảm giác ấm áp, an yên, như thể được Thần Phật che chở. Người sống trong đó thường gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, của cải ngày càng vượng. Vậy làm sao để nhận biết đâu là ngôi nhà mang phúc khí, càng ở càng hưng thịnh? Dưới đây là 4 dấu hiệu nhận biết!

1. Địa thế nhà vượng khí, thế đất vững vàng

Một ngôi nhà cát lành thường tọa lạc ở khu vực thoáng rộng, địa hình bằng phẳng, phía trước có khoảng không sáng sủa để thu hút sinh khí. Nhà không nên bị chắn bởi tòa cao ốc, cây cổ thụ hay ở cuối hẻm cụt - vốn là nơi khí dễ bị bế tắc. Nếu phía sau có điểm tựa như dãy nhà kiên cố hay thế núi vững chãi, gia chủ sẽ thêm phần an ổn, tài vận ngày một thăng hoa.

2. Bố trí không gian hài hòa, hợp phong thủy

Ngôi nhà nhiều phúc khí thường có bố cục trong ngoài cân đối, vừa đảm bảo công năng vừa giữ được sự cân bằng âm dương. Phòng khách sáng sủa, rộng rãi, là nơi giữ khí lành. Bếp gọn gàng, sạch sẽ, đặt tránh cửa chính để ngăn hao tán tài lộc. Phòng ngủ yên tĩnh, không nằm trên trục thẳng với cửa ra vào, giúp gia chủ nghỉ ngơi trọn vẹn, tinh thần minh mẫn.

3. Cửa chính mở lối đón phúc

Trong phong thủy, cửa chính là nơi quyết định dòng khí ra vào. Nhà nhiều phúc lộc thường có cửa rộng, sạch, không bị che chắn bởi rác thải, cây khô hay đồ vật lộn xộn. Hướng cửa hợp tuổi mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực, mang đến vận may, cơ hội tài chính và sự hưng thịnh.

4. Môi trường quanh nhà trong lành, cây xanh sinh trưởng

Ngôi nhà được Thần Phật che chở hiếm khi nằm ở nơi u ám, tù đọng. Xung quanh thường nhiều cây xanh khỏe mạnh, đất đai tươi tốt, nguồn nước (nếu có) trong mát, sạch sẽ. Nhà tránh gần nghĩa trang hay nơi có âm khí nặng. Sống trong không gian xanh, gia đình vừa khỏe mạnh, vừa thu hút thêm may mắn và phúc lộc lâu bền.

*Thông tin mang tính tham khảo