Ông bà khó sai: "Đất không chê người nghèo, chỉ kỵ sai con giáp" - 3 tuổi nên tránh đầu tư BĐS năm 2026

Trong giới làm ăn xưa nay, ông bà vẫn truyền nhau một câu rất thẳng: "Đất không chê người nghèo, chỉ kỵ sai con giáp". Hiểu đúng câu này không phải là mê tín chuyện tuổi tác, mà là nhắc nhở con người phải biết lượng sức, chọn thời điểm và tránh đi ngược vận khí chung của thị trường. Bước sang năm 2026, khi bất động sản vẫn trong giai đoạn thanh lọc mạnh, một số tuổi nếu nóng vội xuống tiền rất dễ rơi vào cảnh kẹt vốn, mua cao bán thấp, tài chính bị bào mòn.

Tuổi Dần dễ quyết liệt quá mức, mua nhanh bán không kịp

Người tuổi Dần vốn nổi tiếng gan dạ, quyết đoán và không ngại rủi ro. Trong giai đoạn thị trường sôi động, đây là lợi thế. Tuy nhiên bước sang năm 2026, bất động sản không còn là cuộc chơi lướt sóng nhanh mà là bài toán dòng tiền và sức bền.

Với tuổi Dần, điểm yếu lớn nhất là dễ tin vào trực giác, thấy cơ hội là xuống tiền nhanh, trong khi pháp lý, thanh khoản và khả năng xoay vốn lại chưa được tính kỹ. Những khu đất xa trung tâm, đất nền ăn theo quy hoạch hoặc sản phẩm chưa hoàn thiện hạ tầng rất dễ khiến tuổi Dần ôm hàng dài hạn ngoài dự kiến.

Năm 2026 không phải năm thuận để tuổi Dần mạo hiểm lớn. Nếu buộc phải đầu tư, chỉ nên chọn tài sản rõ pháp lý, dòng tiền ổn định, tuyệt đối tránh tâm lý đánh nhanh thắng nhanh.

Tuổi Mão cẩn thận nhưng dễ mắc bẫy thị trường

Tuổi Mão được đánh giá là nhóm đầu tư thận trọng, biết nghe ngóng và không dễ xuống tiền theo đám đông. Tuy nhiên trong năm 2026, chính sự cẩn thận này lại có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Thị trường sau thanh lọc thường xuất hiện nhiều sản phẩm gắn mác giá tốt, hàng cắt lỗ, hàng thanh khoản gấp. Tuổi Mão dễ bị cuốn vào tâm lý sợ bỏ lỡ, từ đó mua phải những tài sản có vấn đề ẩn về pháp lý, quy hoạch hoặc tính thanh khoản dài hạn. Ngoài ra, vận tài chính của tuổi Mão trong năm 2026 thiên về giữ tiền hơn là mở rộng đầu tư. Việc dùng đòn bẩy cao hoặc dồn phần lớn tài sản vào bất động sản rất dễ khiến dòng tiền bị bó cứng, ảnh hưởng đến an toàn tài chính cá nhân.

Tuổi Thân dễ tham cơ hội nhưng thiếu kiên nhẫn

Tuổi Thân nhanh nhạy, giỏi nhìn ra cơ hội và rất linh hoạt trong các quyết định tài chính. Tuy nhiên điểm yếu cố hữu là thiếu kiên nhẫn với các khoản đầu tư cần thời gian dài để sinh lời. Bất động sản năm 2026 không dành cho nhà đầu tư nóng ruột. Nhiều khu vực cần thêm thời gian hoàn thiện hạ tầng, chờ chính sách và phục hồi nhu cầu thực. Tuổi Thân nếu không đủ kiên trì rất dễ bán ra sớm, chấp nhận lỗ hoặc hòa vốn trong khi chu kỳ tăng giá chưa kịp hình thành.

Ngoài ra, tuổi Thân cũng dễ bị cuốn theo các thương vụ hợp tác miệng, đầu tư chung thiếu ràng buộc rõ ràng. Trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn ổn định, đây là rủi ro lớn cần tránh.

Tránh không có nghĩa là cấm đầu tư

Cần nhấn mạnh rằng việc nên tránh đầu tư không đồng nghĩa với việc tuyệt đối không được mua bán bất động sản. Điều ông bà nhắc tới là tránh sai thời, sai cách, sai sức. Với ba tuổi trên, năm 2026 phù hợp hơn với chiến lược giữ tiền, quan sát thị trường, cơ cấu lại danh mục và chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo. Nếu đầu tư, nên ưu tiên sản phẩm có dòng tiền thật như nhà ở khai thác cho thuê, đất thổ cư pháp lý rõ ràng, hạn chế vay nợ và tuyệt đối không chạy theo tin đồn.

Trong bất động sản, thắng thua không nằm ở việc mua sớm hay muộn, mà ở chỗ có mua đúng lúc với đúng khả năng của mình hay không. Đất không chê người nghèo, nhưng người mua đất cần biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng để giữ tài lộc lâu dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm