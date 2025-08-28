Loài cây được ví như "ngân khố sống", nhưng đặt sai chỗ thì gia sản tiêu tan như cát bụi

Cỏ đồng tiền là loài cây cảnh được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài xanh mướt, lá tròn trịa và sức sống bền bỉ. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho tài lộc, may mắn, thường được đặt trong nhà để tạo cảm giác tươi mới và hút vượng khí. Tuy nhiên, không phải vị trí nào cũng phù hợp. Nếu trưng bày tùy tiện, cây dễ vàng lá, thân dài yếu, thậm chí thối rễ, vừa làm giảm thẩm mỹ không gian sống, vừa ảnh hưởng tới năng lượng phong thủy trong nhà.

1. Không nên đặt cỏ đồng tiền gần tivi

Nhiều người có thói quen đặt chậu cỏ đồng tiền trên kệ tivi, vừa tiện ngắm vừa trang trí. Tuy nhiên, nhiệt lượng từ tivi tỏa ra cùng sóng bức xạ nhỏ có thể ảnh hưởng đến cây. Cỏ đồng tiền vốn ưa môi trường ẩm mát; khi đứng cạnh tivi, không khí quanh cây trở nên nóng và khô, như đặt cây trong chiếc lò mini. Thêm vào đó, nhiệt độ thay đổi mỗi khi bật - tắt tivi tạo áp lực lên rễ và lá, khiến cây dễ bị stress. Đây là lý do dù tưới nước đều đặn, lá vẫn vàng và khô.

2. Không nên đặt cỏ đồng tiền ở góc sát sofa

Góc cạnh sofa thường bị che chắn bởi chính sofa hoặc tường, khiến ánh sáng khó tiếp cận cây. Cỏ đồng tiền ở những vị trí thiếu sáng lâu dễ có hiện tượng thân và lá mọc dài, yếu, lá cụp xuống. Rễ tiêu hao nhanh, cây thiếu dinh dưỡng, lá phai màu hoặc vàng, về lâu dài cả chậu có thể chết. Dù cỏ đồng tiền ưa bóng râm nhẹ, nhưng nếu thiếu hoàn toàn ánh sáng tán xạ, cây vẫn khó sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.

3. Không nên đặt cỏ đồng tiền ở dưới điều hòa

Cỏ đồng tiền không thích hợp đặt ngay dưới cửa gió điều hòa. Vào mùa hè, gió lạnh có thể làm lá thủy sinh bị "cháy lạnh", xuất hiện vệt nước và thối. Mùa đông, gió nóng làm không khí khô, khiến lá héo nhanh. Thêm vào đó, luồng gió mạnh làm nước trong chậu thủy sinh bốc hơi nhanh, rễ khó thích nghi và dễ thối. Đây là lý do nhiều người thắc mắc tại sao các cây khác vẫn khỏe, còn cỏ đồng tiền lại héo vàng: nguyên nhân chính là vị trí đặt cây chịu gió mạnh từ điều hòa.

4. Không nên đặt cỏ đồng tiền ở lối đi gần cửa

Nhiều gia đình thích đặt cỏ đồng tiền gần cửa ra vào để trang trí. Tuy vị trí này trông đẹp, nhưng môi trường lại không ổn định về độ ẩm và nhiệt độ. Luồng khí mạnh từ cửa khiến nước trong chậu bốc hơi nhanh, lá dễ héo. Mỗi lần mở đóng cửa, cây phải chịu thay đổi nhiệt độ đột ngột, làm thân và lá yếu đi. Cỏ đồng tiền ưa môi trường ổn định, nên những tác động liên tục từ gió và nhiệt độ biến động sẽ khiến cây khó phát triển.

Vị trí lý tưởng ở trưng cỏ đồng tiền

Cỏ đồng tiền phát triển tốt nhất ở nơi có ánh sáng tán xạ nhẹ, chẳng hạn như cạnh cửa sổ, trên bàn trà gần cửa sổ hoặc bên cạnh bàn học. Không cần ánh sáng quá mạnh, chỉ đủ để lá cây tròn, xanh bóng và khỏe mạnh.

Với cây thủy sinh, hãy thay nước định kỳ, giữ nước sạch và thỉnh thoảng bổ sung một ít nước vo gạo loãng hoặc dung dịch dinh dưỡng loãng để lá luôn xanh đẹp. Nếu trồng trong đất, giữ đất hơi ẩm, tránh để úng nước kéo dài để rễ cây khỏe mạnh và cây phát triển tốt.

Theo Toutiao