Sau bao ngày chờ đợi, hành trình của băng Mũ Rơm trên Netflix đã chính thức trở lại với mùa 2. Trải dài qua 8 tập phim, mùa này đưa chúng ta đi từ Loguetown, vượt núi Reverse Mountain đến tận Whiskey Peak, Little Garden và hòn đảo mùa đông Drum.

Để gói gọn khối lượng nội dung khổng lồ này, đội ngũ sản xuất đã thực hiện những thay đổi đầy táo bạo. Có những chi tiết khiến fan tiếc nuối, nhưng cũng có những cú bẻ lái khiến cộng đồng dậy sóng. Hãy cùng điểm qua 7 thay đổi lớn nhất trong bản chuyển thể lần này!

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cân nhắc trước khi xem).

1. Bartolomeo xuất hiện sớm và có vai trò quan trọng

Ngay từ tập đầu tiên tại Loguetown, fan đã phải há hốc mồm khi thấy sự xuất hiện của Bartolomeo. Trong nguyên tác, gã fan cuồng này mãi sau này mới lộ diện, nhưng ở bản live-action, Bart đóng vai trò là "hướng dẫn viên" cho Luffy. Ban đầu, gã chỉ định lừa đảo để trộm đồ của Luffy, nhưng bộ phim đã khéo léo cài cắm những tình tiết để dọn đường cho vai trò cực lớn của Bartolomeo trong tương lai của series.

2. Cắt bỏ trận thư hùng Luffy vs. Zoro

Đây là một sự tiếc nuối lớn. Tại Whiskey Peak, trong manga/anime, Luffy đã hiểu lầm và đánh nhau với Zoro vì tưởng anh đối xử tệ với chủ nhà. Netflix đã quyết định cắt bỏ tình tiết này để tập trung vào màn solo 1 chọi 100 của Zoro chống lại tổ chức Baroque Works. Dù mất đi trận chiến giữa hai người đồng đội, nhưng bù lại, Zoro đã có khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ dưới sự thúc đẩy của "tinh thần Mihawk".

3. Cú lừa mang tên Sabo

Đúng lúc fan đang mải mê ngắm nhìn cha của Luffy – Dragon xuất hiện để giải vây trước Smoker, Netflix đã tung ra một chi tiết chấn động: Sabo xuất hiện bằng xương bằng thịt. Theo nguyên tác, Sabo không hề lộ diện sớm như vậy. Dù danh tính diễn viên vẫn được giữ bí mật và chưa biết liệu anh có trở lại trong mùa 3 hay không, nhưng đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất toàn mùa.

4. Smoker trực tiếp đối đầu Baroque Works

Để giữ cho các nhân vật Hải quân có đất diễn hơn, live-action đã tạo ra một cốt truyện hoàn toàn mới cho Smoker và Tashigi. Thay vì chỉ đuổi theo Luffy, cặp đôi này đã đụng độ trực tiếp với các đặc vụ của Baroque Works tại một căn cứ chính phủ. Sự thay đổi này giúp Smoker trở nên nguy hiểm và có chiều sâu hơn hẳn so với việc chỉ đóng vai "kẻ bám đuôi".

5. Brook xuất hiện khi chưa thành... bộ xương

Lại một nhân vật nữa xuất hiện sớm hơn dự kiến: Brook. Trong một phân cảnh hồi tưởng về chú cá voi Laboon, khán giả đã được thấy diện mạo của Brook khi còn là người thường (do diễn viên Martial Batchamen thủ vai). Trong nguyên tác, Brook chỉ xuất hiện tại arc Thriller Bark khi đã là một bộ xương. Chi tiết này khiến fan cực kỳ tò mò: Liệu sau này Netflix sẽ dùng CGI hay hóa trang để tái hiện hình ảnh "ông nhạc công" bất tử?

6. Sự biến mất của loài thỏ tuyết khổng lồ Lapan

Tại đảo Drum, Luffy và Sanji thường phải đối mặt với loài thỏ tuyết hung dữ Lapan. Tuy nhiên, bản live-action đã lược bỏ trận chiến này. Một chi tiết "trứng phục sinh" thú vị là Netflix đã để một chiếc đầu thỏ treo trong nhà dân tại Drum, ngầm xác nhận loài sinh vật này vẫn tồn tại trong thế giới phim nhưng không trực tiếp tham chiến.

7. Chess và Kuromarimo không hợp thể

Trong trận chiến cuối cùng tại đảo Drum ở tập 8, hai thuộc hạ thân tín của Wapol là Chess và Kuromarimo đã có màn chạm trán với Sanji và Chopper. Tuy nhiên, kỹ thuật "hợp thể" đặc trưng nhờ năng lượng trái Munch Munch đã không xuất hiện. Dù không biến hình thành thực thể duy nhất như trong anime, cặp bài trùng này vẫn gây ra không ít khó khăn cho băng Mũ Rơm trước khi bị đánh bại.