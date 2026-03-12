Chính thức lên sóng vào tháng 3 năm nay, One Piece mùa 2 đưa khán giả trở lại với hành trình làm Vua Hải Tặc của Luffy và những người bạn. Dự án live-action của Netflix tiếp tục gây bùng nổ với dàn nhân vật "xé truyện bước ra", khiến ai nấy trầm trồ vì mức độ giống nguyên tác của Eiichiro Oda đến giật mình.

So với nguyên tác, dàn nhân vật One Piece mùa 2 có bao nhiêu phần tương đồng?

Đã 3 năm kể từ mùa 1, dàn 5 nhân vật chính tham gia One Piece mùa 2 và có sự thay đổi đôi chút về ngoại hình. Những ngôi sao trẻ đều đã trưởng thành, có sự già dặn hơn trên gương mặt, nhất là Luffy do Iñaki Godoy thể hiện. Tuy vậy, tạo hình của Băng Mũ Rơm so với nguyên tác vẫn rất phù hợp và ấn tượng, nhất là với Zoro (Arata Mackenyu thể hiện) đang gây sốt trên MXH.

Iñaki Godoy trong vai Luffy

Mackenyu trong vai Zoro

Emily Rudd trong vai Nami

Taz Skylar trong vai Sanji

Jacob Romero Gibson trong vai Usopp

Đến với lằn ranh Đại Hải Trình lần này, One Piece mùa 2 giới thiệu đến khán giả một loạt những nhân vật mới. Lần này, Netflix và Oda tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi mang đến những cái tên bám cực sát tạo hình nguyên tác, từ nhan sắc, thân hình đến cả quần áo, tóc tai đều "chuẩn chỉ".

Nico Robin trở thành cơn sốt toàn cầu qua màn thể hiện của Lera Abova, mang đến hình tượng Miss All Sunday gợi cảm và đầy quyền lực

Charithra Chandran vào vai nữ sát thủ Miss Wednesday, có sự khác biệt về màu da nhưng vẫn được yêu thích khi lên phim chính thức

Mỹ nhân biết bay Miss Valentine được cô nàng Jazzara Jaslyn thể hiện khá tốt

Điều gây bất ngờ nhất chính là Sophia Anne Caruso - mỹ nhân sinh năm 2001 vào vai cô bé Miss Goldenweek 16 tuổi, thể hiện sự ngây thơ "vô số tội" của thành viên nhỏ nhất băng Baroque Works

Tên bạo chúa Wapol xuất hiện đầy mãn nhãn trong One Piece mùa 2 thông qua màn thể hiện của Rob Colletti

Chiến binh hải tặc khổng lồ khét tiếng Brogy chính thức ra mắt với tạo hình hoành tráng của nam diễn viên Brendan Murray

Werner Coetser được chọn thể hiện chiến binh hải tặc khổng lồ Dorry, với bộ râu dài thượt trứ danh

Daniel Lasker thành công thể hiện tên sát thủ Mr. 9 luôn ra vẻ mình hoàng gia, với biểu cảm xảo trá khó quên

Đến fan cũng không ngờ rằng nhân vật tiến sĩ Hiruluk với tạo hình "ảo ma" thế này có thể được thể hiện xuất sắc thông qua diễn viên Mark Harelik thế này

Nữ tiến sĩ "gái già lắm chiêu" Kureha được thể hiện thu hút bởi Katey Sagal

Một trong những sự xuất hiện được mong đợi nhất - Smoker do Callum Kerr thể hiện hoàn toàn không gây thất vọng vì quá ngầu và quyến rũ

Crocus - ông lão chăm sóc cá voi Laboon được thể hiện khá tốt bởi Clive Russell

Mr. 3 được xem là tạo hình đỉnh cao nhất trone One Piece mùa 2 lần này, khi màn thể hiện của David Dastmalchian giống đến từng sợi tóc lẫn cái nhếch mép

Mr. 5 của Camrus Johnson cũng đỉnh cao không kém cạnh thành viên cùng nhóm khi thể hiện gần như hoàn hảo nhân vật trong nguyên tác

Cuối cùng là nhân vật vô cùng được mong đợi - tuần lộc Tony Tony Chopper được lồng tiếng dễ thương, thuyết phục bởi ngôi sao 41 tuổi Mikaela Hoover. Tạo hình CGI của chú được nhận xét hợp lý, tự nhiên và đang được chú ý không kém Nico Robin hay Zoro

