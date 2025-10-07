Drama xoay quanh "fan meeting của Lê Vy Thục San" hay còn được biết đến rộng rãi với cái tên "Tớ là Lộc" (tên thật là Lê Xuân Lộc, SN 2000) đang khiến dân mạng đặt nhiều câu hỏi: Ủa, sao ồn ào dữ vậy?

Top nhân vật drama nhất lúc này về câu chuyện xoay quanh "fan meeting".

Chuyện gì đang xảy ra?

Ban đầu, nam TikToker tổ chức những buổi gặp mặt miễn phí ở một quán cafe tại Hà Nội, thu hút từ vài chục đến vài trăm người tham dự. Lộc phục vụ nước miễn phí, trò chuyện, ca hát cùng những người tham gia để tạo không khí gần gũi. Cho đến ngày 27/9 vừa qua, Lộc bất ngờ thông báo mở thêm một buổi fan meeting có bán vé, với hai mức giá 150.000 đồng và 225.000 đồng/người - thu theo hình thức chuyển khoản trước vào số tài khoản. Theo như thông tin trên link đăng ký thì sự kiện được diễn ra tại một quán cafe sân vườn ở Hà Nội (có tên viết tắt là V.).

Song, trước 1 ngày diễn ra sự kiện, Lộc bất ngờ thông báo HUỶ với lý do ảnh hưởng của bão Rasaga. Anh cũng cho biết thêm sẽ cùng team liên hệ lại qua mail để trả lại tiền vé cho những người đã đăng ký tham dự.

Tới ngày 4/10, nhiều tài khoản mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh và clip cho thấy buổi gặp mặt vẫn diễn ra, nhưng ở một quán cafe khác (không phải V.). Một tài khoản tên T.D.D cho biết cậu nhận được mail thông báo đổi địa điểm lúc 14h52 ngày 4/10, tức là chỉ cách giờ diễn ra sự kiện khoảng 4 tiếng.

Theo chia sẻ, sự kiện này có khoảng 20 - 30 người tham dự, với các hoạt động tương tự như trước: Lộc hát, giao lưu cùng mọi người.

T.D.D chia sẻ hình ảnh mail dời địa điểm tổ chức sự kiện, được thông báo vào chiều ngày 4/10.

Hình ảnh Lộc tại buổi "fan meeting của Lê Vy Thục San" vào tối 4/10.

Ngay sau đó, chị T. - tự nhận là đại diện cho phía quán cafe V. (địa điểm ban đầu Lộc dự định tổ chức sự kiện) đã đăng clip “bóc phốt” nam TikToker.

Theo đó, chị tố Lộc thông báo hủy trước 2 ngày diễn ra sự kiện, để hoàn tiền cho người mua, sau đó lại lén lút tổ chức ở một địa chỉ khác, thu vé 550 nghìn/2 người. T. cũng cho biết phía quán của chị thông báo hủy là do không xin được giấy phép tổ chức, đã thông báo để phía nam TikToker này chuyển qua hình thức không bán vé từ 2 tuần trước.

“Và phía khách hàng của mình (Lộc - PV) đã đồng ý với việc sẽ tổ chức và không bán vé. Nhưng trước 2 ngày diễn ra sự kiện, là ngày 2/10 thì phía Lộc đã yêu cầu hủy, với lý do phía quán không xin được giấy phép”, T. chia sẻ.

Hiện tại, clip này đang hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội, kéo theo nhiều drama vây quanh.

Chị T. lên clip "bóc phốt" Lộc.

T. nói rằng nam TikTok này chuyển địa điểm tới một quán khác, có thu tiền người tham gia.

Sự việc càng “lùm xùm” hơn khi Quốc Kang - một nhân vật cũng đang vướng drama với các buổi fan meeting tự gọi, tự phát thời gian gần đây lên clip nói rằng Lộc “bắt chước mình”, hành xử sai và kêu gọi “tẩy chay”. Chỉ trong một ngày, Quốc Kang đăng gần 20 clip nhắc đến vụ việc. Phía Lộc cũng đã đăng tải bài viết cho biết đã… chia tay với Quốc Kang, mỗi người đi một con đường riêng.

Điều đáng nói là trước đây cả hai từng thân thiết, thậm chí Quốc Kang còn từng là khách mời tại buổi fan meeting đầu tiên của Lộc. Và Quốc Kang cũng drama không kém. Anh chàng này nổi lên với những content khó hiểu, thậm chí là khó chịu, và gần đây là lùm xùm tổ chức những buổi tự ghi là fan meeting và có thu tiền.

“Như một trò đùa”, một cư dân mạng bình luận.

Quốc Kang giờ lại lên phốt Lộc (hay còn gọi là Lê Vy Thục San), là sao nữa....?

Đến tối 10/6, anh trai Nàng Mơ lên clip xin lỗi, song phản bác toàn bộ cáo buộc từ phía chị T.. Lộc khẳng định sự kiện ngày 4/10 là “giao lưu kín, không bán vé” nhằm tri ân những người đã đăng ký ngày 27/9.

Lộc cho rằng nguyên nhân huỷ sự kiện ban đầu là do phía quán không lo được giấy phép tổ chức, đồng thời tố ngược lại T. “lách luật”, “giữ tiền của fan”, và “xuyên tạc sự thật” trên mạng.

“Đây là trường hợp bất khả kháng vì bên em không xin được giấy phép. Tất cả tiền fan chuyển đều vào tài khoản của bạn trai em, và bản thân đã phải bỏ tiền túi ra hoàn lại vé cho mọi người”, Lộc nói trong clip.

Lộc đăng tải clip xin lỗi vào tối ngày 6/10.

Ngoài ra, anh cũng cho biết đã hoàn tiền cho phần lớn người mua vé, số còn lại đang được xử lý nốt.

Phía T. hiện chưa có phản hồi mới sau phát ngôn này.

Tuy không hoạt động showbiz, song vì là anh trai của Nàng Mơ, một thành viên trong gia đình của Ông Bố Điên nổi tiếng trên mạng xã hội nên Lộc cũng thu về lượng follow đáng kể trên mạng xã hội. Cụ thể là 33 nghìn follower trên TikTok, 46 nghìn người theo dõi trên Facebook.

Anh chàng này cũng nổi tiếng với những content riêng về chuyện du học, chia sẻ quan điểm sống,... Tuy nhiên, thời gian gần đây Lộc chuyển hướng "câu view bất chấp" với loạt content gây tranh cãi về giới tính trên MXH thời gian gần đây.

Nhưng chẳng lâu sau đó, Lộc lại tổ chức những buổi giao lưu giữa anh và những người tham dự và tự gọi đây là "fan meeting của Lê Vy Thục San". Thành phần tham dự có đủ cả những người thích và không thích… thậm chí là không biết Lê Vy Thục San là ai (?).

Luật sư lên tiếng về vấn đề ồn ào "fan meeting tự phát"

Drama hiện vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, khi cộng đồng mạng tiếp tục chia phe tranh cãi, ai đúng ai sai? Thì 1 câu hỏi lớn hơn được đặt ra:

Ai mới là người/đơn vị có quyền tổ chức fan meeting hợp pháp tại Việt Nam, và những hoạt động tự phát như vậy có đang “vượt rào” pháp lý?

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ và ghi nhận ý kiến từ TS. LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

TS. LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

Theo luật sư Cường, “Off fan” hay “Fan meeting” là những buổi gặp gỡ trực tiếp giữa người hâm mộ và thần tượng, thường dành cho các nghệ sĩ, ca sĩ hoặc những nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Trước đây, những chương trình này chủ yếu do các đài truyền hình, cơ quan báo chí hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp có chức năng tổ chức sự kiện đứng ra thực hiện. Quy trình tổ chức được kiểm soát chặt chẽ về an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng mới (streamer, TikToker, idol mạng...) bắt đầu tự tổ chức các buổi off fan mà không có chuyên môn tổ chức sự kiện hoặc giấy phép hợp lệ, dễ dẫn đến mất kiểm soát, vi phạm quy định an ninh trật tự, gây tranh cãi trong dư luận.

“Điều đáng chú ý là không ít những người nổi tiếng không được đào tạo bài bản, không bị ràng buộc bởi đạo đức nghề nghiệp, thậm chí còn thiếu hiểu biết pháp luật và ảo tưởng và sức mạnh bản thân. Nhiều người tự cho mình cái quyền đứng trên người khác, cái tôi kiêu hãnh trước cảm xúc từ các fan hâm mộ mà bất chấp các chuẩn mực đạo đức xã hội, thậm chí xem thường các chuẩn mực pháp luật dẫn đến tình trạng thời gian qua không ít những người nổi tiếng bị xử phạt phải bị xử lý, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự do các hành vi gây rối trật tự, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân.

Hiện tượng những người nổi tiếng trên mạng xã hội tổ chức các buổi off fan ngày càng phổ biến, không ít những trường hợp thu tiền, biểu diễn nghệ thuật, tập trung đông người nhưng không có sự cho phép của cơ quan chức năng, có nguy cơ gây mất an toàn, không đảm bảo an ninh trật tự, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và gây ra những dư luận trái chiều”, TS. LS. Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư, việc một cá nhân/tổ chức tự ý tổ chức fan meeting có thu tiền, biểu diễn nghệ thuật, tập trung đông người mà không xin phép, tùy tính chất, quy mô, họ có thể bị:

- Xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về tổ chức sự kiện

- Bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng như mất an ninh trật tự, cháy nổ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

- Buộc bồi thường thiệt hại nếu hành vi gây ảnh hưởng đến người tham gia hoặc bên liên quan.

“Các hoạt động fan meeting tự phát, nếu không có sự quản lý của nhà nước, rất dễ dẫn đến các hành vi lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm, tuyên truyền nội dung phản cảm hoặc gây nguy hiểm cho người tham dự,” TS. LS. Đặng Văn Cường chia sẻ.

Luật sư Cường cũng cho biết thêm, pháp luật Việt Nam không cấm các buổi gặp gỡ giao lưu, tuy nhiên nếu sự kiện có quy mô lớn, có thu tiền, biểu diễn nghệ thuật hoặc tập trung đông người thì bắt buộc phải xin phép theo quy định.

Cụ thể, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định rõ: “Đối với các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức thì đơn vị tổ chức phải là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành; hoặc tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định pháp luật. Đồng thời, phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, môi trường, y tế và phòng cháy chữa cháy, có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Tùy theo quy mô, cơ quan cấp phép có thể là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với sự kiện toàn quốc hoặc quốc tế) hoặc UBND cấp tỉnh (đối với sự kiện tổ chức trong phạm vi địa phương). Thủ tục gồm văn bản đề nghị và đề án tổ chức (Mẫu số 04 và 05 theo Nghị định 144).