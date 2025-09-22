Thời gian gần đây, nhiều buổi fan meeting được tổ chức mà không rõ những người tham dự có phải fan (người hâm mộ) hay không và ngay chính cả những người mở sự kiện này cũng chưa chắc… đã là idol (thần tượng).

Những buổi fan meeting cứ “mọc lên” theo cách tự phát, không chỉ day 1 mà tới day 2 rồi day 3. Hôm đầu free chứ hôm sau là bán vé. Và thậm chí, có những người đã chi tiền tham dự vẫn bị chính người tổ chức “đuổi về” vì không có đủ chỗ. Chuyện cứ như một trò hề.





Mới nhất là ồn ào của Quốc Kang.

Quốc Kang hiện không hoạt động nghệ thuật và cũng không phải nghệ sĩ. Anh chỉ là một TikToker có khoảng 74.000 người theo dõi, được biết đến nhờ những clip gây tranh cãi. Thế nhưng, khi tổ chức một buổi giao lưu tại quán cà phê ở Hà Nội, anh tự tin gọi đó là fan meeting, bán vé 100.000 đồng/người. Người tham dự được hứa hẹn sẽ giao lưu, hát hò, nhận quà cùng… chính Quốc Kang.

Buổi gặp gỡ thu hút khá đông người, nhiều người sẵn sàng chi tiền nhưng sau đó lại lên mạng “bóc phốt” vì cảm thấy như bị lừa. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19h, nhưng đến 20h30 đã bị cơ quan chức năng giải tán vì tụ tập trái quy định.

Chưa bàn đến chất lượng nội dung hay việc sự kiện có được cấp phép hay không, cách Quốc Kang lên tiếng xin lỗi hời hợt, chỉ hứa hẹn “bù đắp vào day 2” khiến cộng đồng ngán ngẩm. Không rõ Quốc Kang có tài năng gì đặc biệt mà đủ tự tin mở thêm day 2, tiếp tục bán vé, trong khi “bể sô” day 1 chỉ giải quyết bằng một lời xin lỗi suông?





Và đó cũng là câu hỏi được đặt ra với Tớ Là Lộc.

“Tớ là Lộc đây” (tên thật Lê Xuân Lộc, hiện còn hay được gọi là Lê Vy Thục San) cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ thông báo tổ chức fan meeting, dù trước đó nổi lên nhờ loạt content gây tranh cãi về giới tính trên MXH.

Theo ghi nhận, những buổi giao lưu của Lộc thu hút từ vài chục đến vài trăm người tham dự. Lộc phục vụ nước miễn phí, trò chuyện, ca hát cùng những người tham gia để tạo không khí gần gũi. Sau một vài lần tổ chức miễn phí, Lộc bất ngờ thông báo mở thêm một buổi fan meeting vào ngày 27/9 sắp tới - lần này có bán vé.

Sự kiện được giới thiệu sẽ có giao lưu, hát tặng, và “nhiều điều bất ngờ”, với hai mức giá 150.000 đồng và 225.000 đồng/người.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng không khỏi hoài nghi: Liệu đây có đúng nghĩa là một buổi fan meeting, hay chỉ đơn thuần là cuộc tụ tập tự phát của những “người nổi tiếng mạng”, nơi họ thoải mái chia sẻ nội dung chưa được kiểm duyệt, rồi cuối cùng số tiền thu được lại chảy thẳng vào túi ban tổ chức, trong khi khán giả chẳng nhận về giá trị gì rõ ràng.





Điển hình như trường hợp của Lộc - thời gian qua, phần lớn phát ngôn của Lộc đều xoay quanh các chủ đề gây tranh cãi về giới tính, thậm chí mang tính tiêu cực hoặc sai lệch. Điều này khiến nhiều người băn khoăn: Lộc thực sự muốn mang thông điệp gì đến cho khán giả, hay chỉ đang tận dụng sự chú ý để thu lợi?

Hay trường hợp của Quốc Kang - việc tự ý tổ chức một buổi gặp mặt không phép, không đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, khiến nhiều người bỏ tiền ra nhưng chỉ nhận về bức xúc. Nếu không được nhìn nhận nghiêm túc, đây có thể trở thành một tiền lệ nguy hiểm: Ai chỉ cần có vài chục nghìn người theo dõi trên mạng cũng tự cho mình quyền mở fan meeting để thu tiền.

Có lẽ không ai trong chúng ta cần phải “ôn bài” về khái niệm fan meeting. Thế nhưng, những “idol mạng” như Quốc Kang hay Tớ Là Lộc dường như đang cố tình bỏ qua một sự thật cơ bản: Để tổ chức một fan meeting đúng nghĩa - đặc biệt khi có bán vé, thu phí, thì theo quy định pháp luật, đơn vị tổ chức phải đăng ký, xin phép, đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và thậm chí cần có giấy phép biểu diễn nếu có tiết mục nghệ thuật. Nói cách khác, fan meeting không thể chỉ dừng lại ở việc thuê một quán cà phê, kêu gọi mọi người đến rồi tự gắn mác “sự kiện”.

Và cũng cần đặt câu hỏi: Ai là người đủ tư cách để tổ chức một fan meeting? Khi bản thân người đứng ra mở sự kiện chưa chắc đã là idol đúng nghĩa, thậm chí vướng không ít ồn ào, phát ngôn gây tranh cãi; còn người đến tham dự cũng chưa chắc là fan thực sự.





Vậy còn ở góc độ người tham gia thì sao?

Việc bỏ tiền mua vé không chỉ là “đi cho vui” mà còn là hành động gián tiếp ủng hộ người tổ chức. Nếu sự kiện không được cấp phép, không minh bạch, người tham gia có thể trở thành nạn nhân khi quyền lợi không được đảm bảo, thậm chí gặp rủi ro về an toàn.

Do đó, trước khi quyết định tham dự, mỗi người nên kiểm tra thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng để tránh vô tình tiếp tay cho những hoạt động thiếu chuyên nghiệp, biến tướng vì mục đích trục lợi.





Nếu trào lưu này cứ tiếp diễn, câu hỏi đặt ra là: Fan meeting có còn giữ được giá trị vốn có hay sẽ dần biến thành một cuộc mua bán niềm tin, nơi “idol rởm” lên sân khấu diễn trò, còn những người bỏ tiền ra lại trở thành bên chịu thiệt?



