Marc Anthony và David Beckham là bạn bè lâu năm (Ảnh: Getty Images)

Theo The Hollywood Reporter, nam ca sĩ nổi tiếng đã gọi gia đình Beckham là "tuyệt vời" và mô tả vụ scandal tố tội gây rạn nứt nghiêm trọng quan hệ tình cảm là "đáng tiếc".

"Tôi không có gì để nói về những gì đang xảy ra với gia đình họ" - Marc Anthony cho biết. "Họ là một gia đình tuyệt vời. Tôi đã biết họ từ trước khi các con của họ ra đời. Tôi là cha đỡ đầu của Cruz. Tôi rất thân thiết với gia đình họ".

"Tôi không có gì để nói về những gì đã xảy ra ở đó. Thật vô cùng đáng tiếc khi mọi chuyện đang diễn ra như vậy, khó có thể phản ánh đúng sự thật" - nam ca sĩ nói thêm.

Trong bài chia sẻ gây sốc đăng tải trên mạng xã hội, con trai cả nhà Beckham cũng cáo buộc rằng mẹ anh đã can thiệp vào màn khiêu vũ đã được lên kế hoạch giữa anh và cô dâu Nicola trong đám cưới năm 2022 của họ.

Brooklyn đã có những chia sẻ gây sốc, khiến hình ảnh gia đình hạnh phúc hoàn hảo của nhà Beckham sụp đổ (Ảnh: Getty Images)

Thậm chí Brooklyn còn cho rằng, màn khiêu vũ của mẹ - Victoria Beckham - là không phù hợp, khiến anh xấu hổ. Nguồn tin với tờ People cho biết thêm rằng, chính Marc Anthony đã tuyên bố: "Người phụ nữ xinh đẹp nhất trong khán phòng tối nay, hãy lên đây... Victoria Beckham!". Một nguồn tin khác cho biết thêm rằng thời điểm đó "cả căn phòng đều sững sờ - im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi".

Hiện vợ chồng Beckham vẫn có những phản ứng thận trọng trước động thái gay gắt từ phía con trai và con dâu. Lần gây đây, Victoria Beckham hội ngộ cùng các thành viên trong nhóm Spice Girls tại sự kiện sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton.

Marc Anthony được mệnh danh là "ông hoàng nhạc salsa" với 4 giải Grammy, 8 giải Grammy Latinh cùng vô số thành tựu nổi bật khác. Nam ca sĩ cũng là chồng cũ của Jennifer Lopez. Họ kết hôn năm 2004 và ly hôn năm 2012. Những chia sẻ về chuyện nhà Beckham được đưa ra trong cuộc phỏng vấn giữa The Hollywood Reporter và Marc Anthony nhân dịp khởi động chuyến lưu diễn mang tên Vegas... My Way! dự kiến khởi động từ 13/2.