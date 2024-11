Omega 3 in 1- Bí quyết tăng cường sức khỏe tự nhiên cho đại gia đình bạn

Omega 3 có lợi ích gì cho chăm sóc sức khỏe?

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo những người mắc bệnh tim mạch vành hoặc suy tim nên dùng thực phẩm bổ sung omega-3 có chứa EPA và DHA hàng ngày. Cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định liều lượng lý tưởng, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng khoảng 1.000 mg mỗi ngày. Đối với những người có lượng triglyceride cao, AHA khuyến cáo liều lượng là 4.000 mg mỗi ngày.

Lợi ích của Omega 3 với sức khỏe tim mạch. Nguồn: freepik.com

Cải thiện trí não và sức khỏe thần kinh

DHA, một thành phần chính trong Omega 3, là dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển của não bộ và mắt. Omega 3 giúp cải thiện khả năng tư duy, tập trung và tăng cường trí nhớ, đặc biệt là ở trẻ em và người già. Đồng thời DHA hỗ trợ tăng cường sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác như Alzheimer.

Bảo vệ sức khỏe xương khớp Omega 3 còn giúp giảm viêm và làm giảm đau nhức khớp, đặc biệt là ở những người bị các bệnh lý liên quan đến xương khớp. Các axit béo Omega 3 có khả năng chống viêm, giúp xương khớp dẻo dai và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa xương khớp.

Cải thiện tâm trạng và giảm stress Omega 3 hỗ trợ cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và lo âu. Việc bổ sung Omega 3 giúp làm dịu các triệu chứng trầm cảm và lo âu, giúp các thành viên trong gia đình duy trì một tâm trạng vui vẻ, lạc quan và khỏe mạnh.

Làm đẹp da và giảm mụn

Việc bổ sung Omega 3 thường xuyên sẽ giúp cân bằng lượng dầu trên da, giảm thiểu tình trạng khô da. Đối với những người có làn da dầu hoặc da dễ bị mụn, EPA giúp giảm viêm và làm dịu da, đồng thời cải thiện độ đàn hồi, giúp da luôn căng mịn và không bị thô ráp. Đặc biệt, Omega 3 còn giúp ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của môi trường, mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Omega 3 in 1 - Sức sống tinh khiết, nuôi dưỡng tế bào

Omega 3 in 1 là dòng sản phẩm bổ sung axit béo lành mạnh hỗ trợ bổ sung Omega 3 cho cơ thể, chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Sản phẩm được kết hợp 3 nguồn Omega-3 tinh khiết từ thiên nhiên: cá mòi, dầu nhuyễn thể (krill) và dầu tảo. Sự kết hợp độc đáo này đã mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe, ưu việt hơn so với các sản phẩm chỉ chứa một nguồn Omega-3 đơn lẻ.

Viên uống chăm sóc sức khỏe Omega 3 in 1

Vivotech và Vivosure là hai công nghệ độc quyền được ứng dụng trong quá trình sản xuất dầu cá Omega 3 in 1. Khi kết hợp hai công nghệ đó, mỗi viên Omega-3 sẽ đạt được những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất:

Độ tinh khiết cao, không chứa tạp chất, đảm bảo an toàn cho mọi đối tượng sử dụng, bao gồm cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Omega 3 in 1 có hàm lượng axit béo cao hơn so với các sản phẩm thông thường, đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau.

Hoạt tính sinh học cao, đảm bảo hiệu quả tối đa khi sử dụng, mang lại tác động đa chiều: bổ não, sáng mắt, chống oxy hóa, đẹp da, giảm viêm,...

Với Omega 3 in 1, sức khỏe của cả gia đình bạn sẽ được nâng cao toàn diện, là người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình chinh phục cuộc sống khỏe mạnh trường thọ.

Thực phẩm chăm sóc sức khỏe Omega 3 in1 (Hộp 1 lọ 60 viên)

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhiệt Thành

- Địa chỉ: Tầng 7, căn số 2, nhà lô L1 dự án khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.

- Hotline: 0559 568 559

Chi tiết sản phẩm xem: https://omega3in1.vn/

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 in 1 có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1958/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 11/10/2024.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Phụ nữ có thai, người đang dùng thuốc tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng.Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì của sản phẩm.