Oái oăm không tưởng: Nhóm nhạc nữ vừa tổ chức sự kiện nhưng không có fan nào tới dự

Làng giải trí vốn là nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các nghệ sĩ. Nhiều ngôi sao đã vươn tới đỉnh cao sự nghiệp, dễ dàng thu hút được lượng fan đông đảo tới tham dự mỗi khi tổ chức sự kiện. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn đạt được thành tựu như vậy, thậm chí có những nghệ sĩ phải vô cùng chật vật trong công cuộc thu hút khán giả đến với mình. Và QunQun RiniU là 1 trong những nghệ sĩ như vậy.

Theo Koreaboo cho hay, nhóm nhạc nữ Nhật Bản QunQun RiniU vừa tổ chức sự kiện bắt tay người hâm mộ trong tháng 4 này. Trái ngược với kỳ vọng ban đầu của nhóm, sự kiện đã thất bại thảm hại và không thu hút được bất kỳ fan nào tới tham dự. Ngay tại hội trường nơi diễn ra hoạt động ngày hôm đó, các thành viên QunQun RiniU lộ rõ vẻ mặt buồn bã đến tội khi họ phải tận mắt chứng kiến cảnh hàng ghế khán giả trống hoác không 1 fan nào xuất hiện. Các cô gái cúi gầm mặt, nắm chặt tay trong nỗi thất vọng tràn trề giống như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt họ. Hình ảnh này đã được chia sẻ rần rần khắp mạng xã hội, trong nháy mắt hút về tới hơn 1,3 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên mạng xã hội X.

QunQun RiniU tổ chức sự kiện nhưng không có fan nào tới dự. Cả nhóm lộ rõ vẻ mặt buồn thiu, bất lực ngay giữa địa điểm tổ chức sự kiện vắng lặng không có khán giả. Ảnh: Koreaboo

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng hiện có những phản ứng trái chiều trước thông tin không có fan nào tới dự sự kiện do QunQun RiniU tổ chức. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông trước tình cảnh mà các thành viên trong nhóm nhạc nữ Nhật Bản vừa gặp phải.

Song song với đó, 1 bộ phận người dùng mạng lại đặt ra nghi vấn QunQun RiniU đóng kịch, tự biên tự diễn tình huống không có fan tới sự kiện bắt tay nhằm chiếm được sự thương cảm từ công chúng và thu hút sự chú ý. Theo những netizen này, QunQun RiniU có thâm niên hoạt động khá lâu nên việc nhóm không thể thu hút được bất cứ fan nào tới sự kiện là điều khá vô lý. Nhưng cũng có nhiều ý kiến đã phản bác lại lập luận này, bởi lẽ nếu dựa vào biểu cảm thất vọng, rệu rã của QunQun RiniU trong sự kiện thì không giống như nhóm đang đóng kịch, diễn sâu.

Trong diễn biến mới nhất, QunQun RiniU lại mới tổ chức sự kiện bắt tay khác dành cho người hâm mộ. Và tới lần này, nhóm thành công thoát khỏi cảnh bị khán giả ngó lơ, điều đó được thể hiện rõ qua việc sự kiện mới đã thu hút được kha khá người hâm mộ tới tham gia.

Các thành viên QunQun RiniU lấy lại được nụ cười tươi tắn, rạng ngời trên gương mặt khi đã có không ít fan tới dự sự kiện mới của nhóm. Ảnh: X

Tiền thân của QunQun RiniU là nhóm QunQun được ra mắt vào năm 2011. QunQun tan rã vào khoảng năm 2020. Nhóm tái debut hồi năm 2024 với việc bổ sung thêm thành viên mới và đổi tên thành QunQun RiniU từ đó đến nay. Ảnh: X

Cách đây không lâu, 1 nghệ sĩ Nhật Bản khác cũng đã lâm vào tình cảnh tương tự như nhóm nhạc nữ QunQun RiniU. Theo đó, hồi cuối năm ngoái, nữ người mẫu Minami Awa đã tổ chức sự kiện bắt tay người hâm mộ tại 1 khu trò chơi. Thế nhưng, sự kiện đã buộc phải hủy bỏ vì không có ai đến tham dự.

Nữ người mẫu khi ấy cũng đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh cô ngồi 1 mình buồn bã, chán chường ở sự kiện không có fan và nhận được nhiều sự cảm thông từ khán giả nước ngoài.