Ở Việt Nam, có một đại học "đi bộ 5 năm chưa hết ngóc ngách của trường", sinh viên được cộng điểm nếu... đi xe bus

Ở Việt Nam, có một trường đại học mà sinh viên đi học bằng xe bus cũng được… cộng điểm rèn luyện. Có một ngôi trường mà khuôn viên rộng đến mức phải có xe bus chạy bên trong, đi bộ từ cổng này sang cổng kia cũng đủ mỏi chân. Và cũng chính nơi ấy, suốt nhiều thập kỷ qua, là “lò luyện” của những bộ óc hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ. Đó là Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội là niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh. (Ảnh: Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội)

Khuôn viên “bành trướng” 4 mặt đường, sinh viên đi xe bus còn được cộng điểm rèn luyện

Được thành lập từ năm 1956, Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học kỹ thuật lâu đời và có ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Trường có trụ sở chính tại số 1 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, Hà Nội. Trường nằm ngay trung tâm thành phố, nhưng lại sở hữu khuôn viên rộng tới 26,2 ha - con số siêu “khủng” nếu so với các trường đại học nội thành khác.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, khuôn viên này tiếp giáp và được bao quanh bởi 4 con phố lớn: Đại Cồ Việt, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu và Giải Phóng, với đường Lê Thanh Nghị nằm sát khu vực. Chỉ riêng việc nhớ hết các mặt đường và cổng ra vào của trường cũng đủ khiến nhiều tân sinh viên… hoa mắt.

Đây chính là chiếc cổng Parabol huyền thoại. (Ảnh: Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội)

Cụ thể, Bách khoa Hà Nội có cổng chính tại số 1 Đại Cồ Việt; Cổng Parabol trên đường Giải Phóng - biểu tượng “huyền thoại” gắn liền với bao thế hệ sinh viên; Cổng Trần Đại Nghĩa và cổng phụ trên đường Lê Thanh Nghị. Với diện tích rộng mênh mông như vậy, không ít sinh viên từng đùa rằng: “Học 5 năm chưa chắc đã đi hết mọi ngóc ngách của trường” và đó không phải là nói quá.

Sơ đồ khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội)

Chính vì khuôn viên quá rộng, trường còn có xe bus nội khu để phục vụ việc di chuyển. Sinh viên có thể đi xe bus từ khu vực này sang khu vực khác trong trường, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ “bào sức” giữa những ngày lịch học dày đặc.

Chưa dừng lại ở đó, việc đi học bằng xe bus công cộng còn được khuyến khích bằng cách… cộng điểm rèn luyện. Đây được xem là một chính sách khá đặc biệt, vừa thúc đẩy sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, vừa góp phần giảm ùn tắc, bảo vệ môi trường. Với nhiều sinh viên, đó là một động lực rất thực tế khi đi học xanh hơn, văn minh hơn, mà vẫn có lợi cho bản thân.

Giữa lòng Hà Nội đông đúc, Bách khoa giống như một “thành phố thu nhỏ”, nơi có hồ Tiền để dạo mát sau giờ học, có thư viện Tạ Quang Bửu hiện đại bậc nhất cả nước, có những con đường rợp bóng cây đã chứng kiến bao thế hệ sinh viên lớn lên cùng bài tập, đồ án và những đêm thức trắng.

Nơi hội tụ của những bộ óc hàng đầu Việt Nam, đầu vào khó, đầu ra còn “khó nhằn” hơn

Điểm chuẩn của trường qua các năm luôn nằm trong nhóm cao nhất khối ngành kỹ thuật, có năm tiệm cận mốc 30 điểm. Không chỉ tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, trường còn tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy riêng, ngày càng được nhiều trường đại học khác sử dụng làm căn cứ tuyển sinh.

Nhưng vào được trường mới chỉ là bước khởi đầu. Với sinh viên Bách khoa, chuyện rớt môn, học lại, kéo dài thời gian học không phải điều quá xa lạ. “Năm cuối” ở đây là một khái niệm khá mơ hồ, bởi không ít sinh viên phải mất thêm thời gian để hoàn thành chương trình. Theo nhiều thống kê được chia sẻ trên các kênh sinh viên, mỗi năm có hàng trăm sinh viên bị đình chỉ học tập vì không theo kịp tiến độ.

Điểm chuẩn của trường qua các năm luôn nằm trong nhóm cao nhất khối ngành kỹ thuật, có năm tiệm cận mốc 30 điểm. (Ảnh: Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội)

Chính sự khắt khe ấy lại trở thành “bộ lọc” tự nhiên, giúp Bách khoa đào tạo ra những thế hệ sinh viên có nền tảng chuyên môn vững vàng, tư duy giải quyết vấn đề tốt và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Bên cạnh đó, môi trường học tập tại Bách khoa cũng tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện. Từ các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học đến hoạt động xã hội, câu lạc bộ, sinh viên không chỉ học kỹ thuật mà còn học cách làm việc nhóm, sáng tạo và thích nghi với áp lực.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, tập đoàn đa quốc gia thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, phỏng vấn, tài trợ học bổng ngay tại trường. Với sinh viên Bách khoa, cơ hội nghề nghiệp không chờ đến lúc tốt nghiệp, mà có thể đến rất sớm, miễn là đủ năng lực và dám thể hiện mình.

Sinh viên của trường vừa giỏi vừa năng động. (Ảnh: Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội)

Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ là một ngôi trường, mà là nơi hun đúc bản lĩnh, trí tuệ và ý chí cho hàng vạn sinh viên suốt gần 70 năm qua. Đi học bằng xe bus được cộng điểm chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để thấy cách ngôi trường này nghĩ về phát triển bền vững, kỷ luật và trách nhiệm xã hội.

Nếu bạn đủ kiên trì, đủ chăm chỉ và đủ “lì”, thì Bách khoa luôn là một nơi rất đáng để gửi gắm thanh xuân.