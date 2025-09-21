Ở tuổi trung niên, tôi vừa ân hận vì 3 khoản chi phí tiền, vừa biết ơn 2 khoản đã giúp mình vững vàng

Tuổi trung niên – lúc vừa ân hận, vừa biết ơn

Khi bước sang tuổi trung niên, tôi có thói quen nhìn lại con đường tài chính mình đã đi. Và đúng như nhiều người nói, tuổi này là lúc vừa chất chứa ân hận, vừa cảm thấy biết ơn. Tôi ân hận vì đã phí tiền vào ba khoản chi tưởng hợp lý nhưng hóa ra vô ích. Nhưng tôi cũng biết ơn vì nhờ kiên trì với hai khoản đầu tư cho bản thân, tôi vẫn giữ được sự vững vàng.

3 khoản chi khiến tôi ân hận

1. Ăn ngoài quá nhiều

Thời điểm ngoài 30, tôi làm việc căng thẳng, bận rộn đến mức ngại nấu ăn. Bữa sáng cà phê kèm bánh ngọt, trưa cơm văn phòng, tối cả nhà kéo nhau ra ngoài. Ban đầu, tôi nghĩ đó là cách “thưởng” cho bản thân và tiện lợi.

- Mỗi bữa ăn ngoài trung bình 150–200 nghìn cho 2 người.

- Một tháng, chi phí tăng thêm 4–5 triệu so với tự nấu.

- 10 năm, số tiền tiêu tốn hơn 500 triệu.

Cái giá của sự tiện lợi quá lớn. Chưa kể, ăn hàng thường xuyên còn khiến sức khỏe sa sút. Nhìn lại, tôi thấy ân hận vì nửa tỷ đồng đã bay đi chỉ vì… ngại nấu nướng.

2. Sắm đồ điện tử theo mốt

Công nghệ thay đổi liên tục và tôi từng “chạy theo” mà không nhận ra. Điện thoại vừa mua chưa hỏng đã đổi sang mẫu mới, tivi còn tốt vẫn sắm thêm, dàn loa, máy ảnh, thậm chí cả iPad để rồi ít dùng đến.

- Mỗi chiếc điện thoại 20–25 triệu, 2 năm đổi một lần.

- Cộng thêm tivi, loa, máy ảnh, tổng chi phí hơn 300 triệu trong 10 năm.

- Nhiều món đồ sau này bán lại chỉ bằng 1/3 giá trị.

Tôi nhận ra mình không thực sự cần đến tất cả. Đó chỉ là cách tiêu tiền để “bằng bạn bằng bè”, và cái tôi nhận lại chỉ là sự tiếc nuối khi nhìn vào những thiết bị nằm phủ bụi.

3. Quà biếu xa xỉ để “giữ quan hệ”

Một trong những khoản chi mà giờ tôi ân hận nhất chính là mua quà đắt tiền để biếu tặng. Tết đến, sinh nhật, cưới hỏi… tôi thường chọn những món quà vài triệu, thậm chí hàng chục triệu, với suy nghĩ “phải thể hiện mới giữ được tình cảm”.

- Mỗi năm, tiền quà biếu ít nhất 60 triệu.

- 10 năm cộng lại, số tiền hơn 600 triệu.

Thế nhưng, nhiều mối quan hệ vẫn nhạt dần, bất chấp giá trị món quà.

Hóa ra, tình cảm bền lâu không thể mua bằng quà tặng. Thứ đáng quý hơn là sự chân thành, đồng hành và chia sẻ. Đây là bài học tôi phải trả bằng rất nhiều tiền mới thấm được.

2 khoản chi khiến tôi biết ơn bản thân

1. Quỹ tiết kiệm đều đặn

Dù có lúc tiêu hoang vào ăn ngoài, đồ điện tử hay quà biếu, tôi vẫn giữ thói quen trích ít nhất 20% thu nhập vào quỹ tiết kiệm.

- Sau 10 năm, khoản này mang lại gần 500 triệu.

- Đây chính là “phao cứu sinh” mỗi khi gia đình gặp biến cố.

Nhờ quỹ tiết kiệm, tôi không rơi vào cảnh vay mượn hay nợ nần.

Điều tôi biết ơn: Nếu không duy trì quỹ này, tuổi trung niên của tôi chắc chắn đã phải sống trong cảnh bấp bênh.

2. Đầu tư cho sức khỏe

Tôi từng tiếc tiền phòng tập, khám sức khỏe định kỳ. Nhưng khi chứng kiến người thân đổ bệnh vì lơ là, tôi thay đổi.

- Mỗi tháng chi 1–2 triệu cho tập yoga, gym.

- Mỗi năm dành thêm 5–10 triệu cho kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Kết quả: sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái, giảm hẳn chi phí thuốc men.

Điều tôi biết ơn: Nhờ đầu tư cho sức khỏe, tôi có năng lượng để tiếp tục làm việc, tạo thu nhập và sống an nhàn hơn.

Kết

Tuổi trung niên giống như tấm gương phản chiếu cả quá khứ tài chính. Tôi vừa ân hận vì những khoản chi phí tiền – ăn ngoài, đồ điện tử, quà biếu – đã khiến quỹ hưu trí vơi đi nhanh chóng. Nhưng tôi cũng biết ơn bản thân vì vẫn giữ thói quen tiết kiệm và đầu tư cho sức khỏe.

Ân hận để rút kinh nghiệm, biết ơn để tiếp tục vững vàng. Và chính sự cân bằng đó giúp tôi đi qua tuổi trung niên không quá chật vật, mà đủ an tâm cho những năm tháng phía trước.