Ở tuổi 65, tôi đau lòng nhận ra: Con cái bất hiếu là do bản thân từng làm 6 điều này

Trong những cuộc trò chuyện của người cao tuổi, có một chủ đề thường xuyên được nhắc đến vì sao con cái ngày nay ít gắn bó, thậm chí lạnh nhạt với cha mẹ. Thay vì đổ lỗi hoàn toàn cho lớp trẻ, không ít bậc phụ huynh ở tuổi U70 đã thành thật thừa nhận rằng sự xa cách ấy bắt nguồn từ chính những sai lầm trong cách nuôi dạy và ứng xử trước đây. Sáu điều sau được xem là nguyên nhân điển hình khiến con cái dần mất kết nối và trở nên bất hiếu.

Thứ nhất, cha mẹ muốn con nghe lời tuyệt đối.

Nhiều gia đình từng đặt nặng suy nghĩ rằng cha mẹ luôn đúng, con cái chỉ cần phục tùng. Họ quyết định thay con từ việc học hành đến các mối quan hệ riêng tư. Thói quen kiểm soát ấy vô tình biến tình thương thành sự áp đặt. Khi trưởng thành, những đứa trẻ không tìm thấy sự tôn trọng trong gia đình nên thường chọn cách rời xa.

Thứ hai, cha mẹ đặt nặng thành tích.

Một lỗi phổ biến khác là so sánh con với người khác. Không ít bậc phụ huynh từng lấy “con nhà người ta” làm chuẩn mực, gây ra áp lực và khiến con cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt. Hệ quả là sự tổn thương tích tụ, con cái dần thu mình và mất thói quen chia sẻ với cha mẹ.

Thứ ba, cha mẹ ít lắng nghe.

Trong nếp nghĩ cũ, cha mẹ có quyền dạy bảo, còn con chỉ cần nghe theo. Nhưng sự thiếu lắng nghe đã tạo ra khoảng cách. Nhiều người về già mới nhận ra, đôi khi con cái chỉ cần được thấu hiểu, cần một cái gật đầu thay cho những lời khuyên răn dài dòng. Khi sự thấu cảm vắng bóng, tình cảm gia đình khó bền chặt.

Thứ tư, cha mẹ dùng tình thương để kiểm soát.

Có những lời nói như: cha mẹ đã hy sinh tất cả, nên con phải sống theo kỳ vọng. Sự hy sinh biến thành gánh nặng khiến con luôn thấy bị ràng buộc. Chúng có thể vâng lời trong một giai đoạn, nhưng khi trưởng thành sẽ tìm cách thoát khỏi vòng kiềm tỏa đó.

Thứ năm, cha mẹ hiếm khi xin lỗi.

Trong gia đình truyền thống, người lớn thường mặc định mình đúng. Xin lỗi con được xem như yếu thế. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh ở tuổi U70 mới nhận ra rằng chính sự cứng nhắc ấy đã làm con cái cảm thấy không được tôn trọng. Một lời xin lỗi chân thành có thể hàn gắn mối quan hệ, nhưng tiếc rằng điều này lại ít xuất hiện trong quá khứ.

Thứ sáu, cha mẹ quên làm gương.

Con trẻ không chỉ nghe lời dạy, mà còn quan sát hành động. Khi cha mẹ nóng nảy, ứng xử thiếu kiềm chế hoặc nói một đằng làm một nẻo, những hình ảnh ấy in sâu trong tâm trí con. Đến lúc trưởng thành, cách chúng cư xử với cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu từ những gì từng được chứng kiến.

Nhiều bậc cha mẹ lớn tuổi thừa nhận, con cái bất hiếu không phải vì bản chất xấu xa mà vì họ đã gieo mầm không đúng cách. Bài học được rút ra là: muốn có những đứa con hiếu thuận, cha mẹ cần biết trao đi tình thương đúng mực, làm gương bằng hành động thay vì chỉ dạy bằng lời. Quan trọng hơn cả, hãy xem con như những người bạn đồng hành, để sự kết nối được xây dựng từ thấu hiểu chứ không phải từ áp đặt.