Ở tuổi 55, tôi đã sẵn sàng cho việc nghỉ hưu và thầm cảm ơn chính mình vì đã bắt đầu làm điều này từ năm 35 tuổi

Tôi không đợi đến khi gần nghỉ hưu mới nghĩ về tiền

Ở tuổi 35, tôi không giàu. Thu nhập ổn định nhưng không dư dả, chi tiêu vẫn xoay quanh những nhu cầu cơ bản của gia đình: tiền nhà, tiền học cho con, sinh hoạt phí và một chút dành cho bản thân.

Tuy nhiên, một câu hỏi cứ lặp lại trong đầu: Nếu một ngày không còn đi làm, mình sẽ sống bằng gì?

Không có khoản thừa kế lớn, cũng không kỳ vọng con cái phải chu cấp, tôi hiểu mình cần tự tạo một “hệ thống tài chính” đủ đơn giản để duy trì trong nhiều năm.

Tôi bắt đầu từ một nguyên tắc rất cơ bản: không để toàn bộ thu nhập nằm chung một chỗ.

Nguyên tắc đầu tiên: Chia tiền ngay khi nhận lương

Tôi áp dụng cách chia dòng tiền theo tỷ lệ cố định, thay vì tiêu xong mới nghĩ đến tiết kiệm.

Mô hình tôi áp dụng suốt 20 năm:

- 60% chi tiêu thiết yếu

- 20% tích lũy dài hạn

- 10% quỹ dự phòng

- 10% nâng cấp chất lượng sống

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều quan trọng là duy trì đều đặn.

Có những năm thu nhập tăng, tôi không tăng chi tiêu tương ứng mà ưu tiên nâng tỷ lệ tiết kiệm.

Sau 5 năm, tôi có khoản dự phòng đủ chi tiêu 6 tháng. Sau 10 năm, khoản tích lũy đủ để không còn áp lực khi có biến cố nghề nghiệp.

Bảng tài chính minh họa giai đoạn 35–55 tuổi

Giai đoạn Thu nhập trung bình Tỷ lệ tiết kiệm Số tiền tích lũy ước tính 35–40 tuổi 18–22 triệu/tháng 20% ~260 triệu 40–45 tuổi 22–28 triệu/tháng 25% ~420 triệu 45–50 tuổi 28–35 triệu/tháng 30% ~630 triệu 50–55 tuổi 30–40 triệu/tháng 30% ~780 triệu

Tổng tài sản tích lũy sau 20 năm không phải con số quá lớn nếu so với những câu chuyện đầu tư thành công rực rỡ. Nhưng điều quan trọng là: tôi không phải bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi 55.

Điều thay đổi lớn nhất không phải thu nhập - mà là cách tiêu tiền

Trước tuổi 35, tôi thường mua sắm theo cảm xúc. Những món đồ nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần khiến chi tiêu tăng lên đáng kể.

Sau khi bắt đầu lập kế hoạch tài chính, tôi thay đổi 3 thói quen:

1. Không mua nhiều món giá rẻ nhưng ít dùng

Thay vào đó, tôi ưu tiên sản phẩm có thể sử dụng lâu dài.

2. Giảm các khoản chi “không nhìn thấy”

Ví dụ như đặt đồ ăn quá thường xuyên, mua đồ theo khuyến mãi nhưng không thực sự cần.

3. Giữ mức sống ổn định ngay cả khi thu nhập tăng

Thu nhập tăng không đồng nghĩa phải nâng mức chi tiêu.

Những thay đổi nhỏ này giúp tôi duy trì tỷ lệ tích lũy đều qua từng năm.

Quỹ dự phòng giúp tôi không hoảng loạn trước biến cố

Khoảng năm 43 tuổi, tôi từng trải qua giai đoạn công việc không ổn định. Thu nhập giảm trong vài tháng liên tiếp.

Nếu không có khoản dự phòng, có thể tôi đã phải vay mượn hoặc đưa ra những quyết định tài chính vội vàng.

Nhưng nhờ quỹ dự phòng đã chuẩn bị từ trước, tôi có đủ chi phí sinh hoạt trong 8 tháng mà không bị áp lực tâm lý.

Khoản dự phòng không làm bạn giàu lên, nhưng giúp bạn không rơi vào tình trạng bị động.

Tuổi 55: Không giàu nhanh, nhưng đủ an tâm

Khi bước sang tuổi 55, điều khiến tôi hài lòng nhất không phải số tiền cụ thể trong tài khoản, mà là cảm giác chủ động.

Tôi có thể:

- Giảm cường độ làm việc

- Chọn công việc linh hoạt

- Không phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hàng tháng

- Có khoản tiền dành cho chăm sóc sức khỏe

- Duy trì mức sống ổn định

Tài chính không giúp cuộc sống hoàn hảo, nhưng giúp giảm rất nhiều lo lắng.

3 việc tôi thấy nên bắt đầu càng sớm càng tốt

Nhìn lại 20 năm, có 3 việc mang lại hiệu quả rõ rệt nhất:

1. Bắt đầu tiết kiệm dù số tiền nhỏ

Không cần chờ thu nhập cao mới tiết kiệm. Điều quan trọng là hình thành thói quen.

2. Luôn có quỹ dự phòng độc lập

Khoản tiền này không dùng để đầu tư, mà để bảo vệ sự ổn định tài chính.

3. Tăng tích lũy khi thu nhập tăng

Nếu thu nhập tăng 5 triệu nhưng chi tiêu tăng 5 triệu, tài chính sẽ không thay đổi.

Một bài học sau 20 năm

Ở tuổi 35, tôi không nghĩ mình có thể chuẩn bị nhiều cho tuổi nghỉ hưu. Nhưng từng khoản nhỏ tích lũy theo thời gian đã tạo ra sự khác biệt.

Nghỉ hưu không phải là thời điểm bắt đầu lo về tiền, mà là lúc nhìn lại những quyết định tài chính đã làm từ rất sớm.

Không cần đợi đến khi thu nhập cao hơn, ổn định hơn hay “có điều kiện hơn” mới bắt đầu.

Chỉ cần bắt đầu sớm hơn một chút – tương lai sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều.