Ở tuổi 38, tôi nhận ra: Có 1 khoản tiền riêng giúp phụ nữ tự tin hơn

Khi tiền không còn là chuyện “của chung”

Trước tuổi 30, tôi từng nghĩ tài chính trong gia đình chỉ cần minh bạch là đủ. Hai vợ chồng có thu nhập ổn định, mọi chi tiêu đều ghi chép rõ ràng, không ai phải giấu ai điều gì. Tôi tin đó là cách sống văn minh.

Nhưng đến năm 38 tuổi, sau một lần công việc thay đổi đột ngột, tôi nhận ra một điều khá đơn giản: có những lúc phụ nữ cần một khoản tiền riêng – không phải để bí mật, mà để cảm thấy mình vẫn có quyền lựa chọn.

Khoản tiền đó không cần quá lớn. Nhưng nó giúp mình không hoang mang khi phải nghỉ việc tạm thời, không áp lực khi muốn học thêm kỹ năng mới, hoặc đơn giản là không thấy mình đang “xin phép” để chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân.

Một người bạn của tôi – mẹ 2 con, làm marketing – từng chia sẻ: “Tôi không giấu chồng tiền. Nhưng tôi luôn giữ một quỹ riêng khoảng 40–60 triệu. Chỉ cần biết nó ở đó, tôi đã thấy tự tin hơn rất nhiều”.

Khoản tiền riêng không phải để… phòng chồng

Quan điểm cũ thường khiến phụ nữ cảm thấy áy náy khi nói đến tiền riêng. Nhưng thực tế, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng việc có một quỹ cá nhân là hoàn toàn hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh phụ nữ ngày càng chủ động về sự nghiệp và cuộc sống.

Khoản tiền này thường được gọi là:

- quỹ dự phòng cá nhân

- quỹ tự chủ tài chính

- quỹ an toàn tâm lý

Điểm chung là: nó giúp phụ nữ không bị động khi có biến động thu nhập hoặc thay đổi kế hoạch sống.

Ở tuổi 38, nhiều người đang ở giai đoạn:

- thu nhập ổn định nhưng chi tiêu gia đình tăng cao

- có con nhỏ hoặc đang chuẩn bị cho con học cấp 2, cấp

- bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi công việc hoặc giảm áp lực nghề nghiệp

Trong bối cảnh đó, việc có một khoản tiền riêng giống như một lớp đệm tâm lý.

Một khoản tiền nhỏ nhưng tác động lớn đến cảm giác an toàn

Sau khi nhìn lại tài chính cá nhân, tôi nhận ra mình từng có giai đoạn để toàn bộ thu nhập “chảy” vào tài khoản chung. Điều này không sai, nhưng khiến tôi thiếu cảm giác chủ động.

Từ năm 37 tuổi, tôi bắt đầu tách một phần thu nhập hàng tháng vào tài khoản riêng. Ban đầu chỉ là 1 triệu/tháng. Sau 1 năm, số tiền tích lũy khoảng 18 triệu – không lớn, nhưng đủ để tạo cảm giác yên tâm.

Một chuyên viên nhân sự 39 tuổi tại TP.HCM chia sẻ trải nghiệm tương tự: “Tôi từng nghĩ tiền riêng là ích kỷ. Nhưng sau khi có con, tôi mới hiểu phụ nữ cần một khoản để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập chung”.

Gợi ý cách xây quỹ riêng đơn giản, không áp lực

Không cần đặt mục tiêu quá cao ngay từ đầu. Điều quan trọng là tạo thói quen.

Một cách chia tiền phổ biến được nhiều phụ nữ áp dụng:

Hạng mục Tỷ lệ gợi ý Chi tiêu thiết yếu 50% Tích lũy dài hạn 20% Bảo hiểm – dự phòng 20% Quỹ cá nhân 10%

Ví dụ:

Nếu thu nhập 20 triệu/tháng → quỹ riêng khoảng 2 triệu/tháng

Sau 1 năm → có thể tích lũy khoảng 24 triệu

Con số này không thay đổi cuộc đời ngay lập tức, nhưng đủ để:

- đăng ký một khóa học nâng cao kỹ năng

- chi trả chi phí khám sức khỏe tốt hơn

- chủ động trong một số quyết định cá nhân

Tự chủ tài chính không phải là độc lập tuyệt đối

Một điều thú vị là khi phụ nữ có quỹ riêng, họ thường ít căng thẳng hơn trong chuyện tiền bạc, và cũng dễ trao đổi tài chính với gia đình hơn.

Khoản tiền riêng không nhằm tách biệt, mà giúp mỗi người cảm thấy mình vẫn có quyền kiểm soát một phần cuộc sống.

Ở tuổi 38, tôi không còn nghĩ “càng tiết kiệm càng tốt”. Tôi nghĩ nhiều hơn đến việc tiền giúp mình sống bình tĩnh hơn như thế nào.

Một thay đổi nhỏ nhưng giúp suy nghĩ về tiền trưởng thành hơn

Sau vài năm đi làm, nhiều phụ nữ nhận ra rằng:

- thu nhập có thể thay đổi

- công việc có thể biến động

- kế hoạch cuộc sống không phải lúc nào cũng đi đúng hướng

Nhưng nếu luôn có một khoản dự phòng cá nhân, cảm giác lo lắng giảm đi đáng kể.

Một người chị 42 tuổi từng nói với tôi: “Tiền riêng không làm mình giàu hơn, nhưng giúp mình không hoảng loạn”.