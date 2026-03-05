Ở tuổi 35, cuối cùng tôi cũng trở thành một người phụ nữ "biết tiết kiệm"

Vài ngày trước, khi lướt lại album ảnh cũ trong điện thoại, tôi bắt gặp một bức ảnh chụp cách đây 5 năm. Trong ảnh, tôi mặc vest chỉn chu, trang điểm kỹ lưỡng, tay cầm túi xách hợp mốt. Nhìn bề ngoài, tôi là một cô gái thành thị tự tin. Nhưng nếu nhìn kỹ vào ánh mắt, bạn sẽ thấy một thứ khác: sự lo lắng.

Khi đó tôi kiếm khoảng 35 triệu đồng. Thu nhập không hề thấp. Thế nhưng tháng nào tôi cũng sống trong cảnh “chờ lương cứu nguy”. Thẻ tín dụng lúc nào cũng còn dư nợ. Mỗi khi điện thoại hiện thông báo trừ tiền tự động, tim tôi lại chùng xuống.

Cảm giác bị tiền bạc dắt mũi thật sự rất mệt.

Phải đến tuổi 35, tôi mới hoàn tất quá trình “lột xác” tài chính của mình. Không phải nhờ trúng số, không phải nhờ tăng lương đột biến, mà nhờ 6 thói quen nhỏ - nhưng kiên trì - dưới đây.

1. Chuyển 30% lương sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương

Trước đây tôi luôn nói: “Cuối tháng còn dư bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu.” Kết quả là… chẳng bao giờ dư.

Sau đó tôi làm điều ngược lại: thiết lập chuyển khoản tự động. Ngay khi lương về, 30% được chuyển sang một tài khoản riêng – không liên kết ví điện tử, không gắn thẻ thanh toán online, muốn rút phải ra quầy giao dịch.

Tôi cố tình tạo “ma sát” để việc tiêu tiền trở nên khó khăn hơn.

Sau 1 năm, tôi tiết kiệm được hơn 140 triệu đồng. Một con số mà trước đây tôi nghĩ phải “rất giàu” mới làm được.

2. Từ bỏ kiểu tiêu dùng “hào nhoáng nhưng rỗng ví”

Có thời gian tôi từng ăn mì gói cả tháng chỉ để mua một chiếc túi hàng hiệu. Từng tiêu nửa ngân sách ăn uống để check-in một nhà hàng đang hot.

Bên ngoài thì lung linh. Bên trong thì lo lắng.

Tôi gọi đó là “nghèo khó tinh tế” – trông có vẻ sành điệu, nhưng tài khoản thì trống rỗng.

Bây giờ tôi ưu tiên tính thực dụng. Một chiếc túi vải 500 nghìn đồng, một bình giữ nhiệt 200 nghìn đồng – đủ dùng và thoải mái.

Cảm giác nói “không” với những thứ không cần thiết đem lại cho tôi sự tự tin mà trước đây tôi không có.

3. Lập “danh sách không nên mua”

Tôi từng có một đồng nghiệp mê thiết bị nhà bếp: nồi chiên không dầu, máy làm bánh mì, máy xay đa năng… Hầu hết chỉ dùng vài lần rồi xếp xó.

Tôi nhìn lại mình và quyết định lập “danh sách cấm mua”:

- Không mua đồ chỉ có một chức năng

- Không mua theo trend

- Không mua vì giảm giá

- Không mua khi chưa đợi đủ 30 ngày suy nghĩ

Chỉ riêng năm ngoái, nhờ danh sách này tôi tiết kiệm được hơn 8.000 nhân dân tệ – khoảng 28 triệu đồng.

Điều thú vị là: càng ít mua bốc đồng, tôi càng thấy nhẹ đầu.

4. Áp dụng nguyên tắc “vào một - ra một”

Tủ đồ của tôi từng chật kín. Có những món mặc đúng một lần.

Giờ tôi áp dụng nguyên tắc đơn giản: mua một món mới, phải bỏ đi một món cũ. Không chỉ giúp kiểm soát mua sắm, tôi còn bán lại đồ cũ. Năm ngoái, tôi thu về hơn 18 triệu đồng.

Cảm giác kiếm tiền từ chính những món đồ từng “ngốn” tiền của mình khá thú vị. Nó khiến tôi suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi quyết định mua mới.

5. Tự nấu ăn, tiết kiệm gấp đôi, lợi ích gấp ba

Trước đây tôi gần như gọi đồ ăn mỗi ngày. Trung bình hơn khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Bây giờ tôi nấu ăn cuối tuần, chuẩn bị cơm mang đi làm. Chi phí ăn uống giảm còn khoảng gần 3 triệu đồng. Chênh lệch mỗi tháng hơn 4 triệu đồng. Một năm là gần 50 triệu đồng.

Bạn bè trêu tôi “sắp thành bà nội trợ”. Tôi lại thấy mình đang làm chủ cuộc sống.

Tiền tiết kiệm tăng dần tạo cảm giác hạnh phúc lâu dài hơn rất nhiều so với một bữa ăn đắt đỏ kéo dài… 40 phút.

6. Ghi chép chi tiêu mỗi tối trong 5 phút

Tôi từng thử đủ loại app quản lý tài chính. Cuối cùng tôi nhận ra: càng đơn giản càng dễ duy trì.

Mỗi tối trước khi ngủ, tôi dành 5 phút ghi lại các khoản chi tiêu trong ngày. Cuối tuần xem lại.

Nhờ đó tôi phát hiện “lỗ đen” tài chính: gia hạn thành viên tự động, mua sắm lặt vặt lúc buồn chán, những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại.

Chỉ cần cắt vài khoản như vậy, mỗi năm tôi tiết kiệm thêm vài nghìn nhân dân tệ – tương đương vài chục triệu đồng.

Ở tuổi 35, tôi hiểu ra một điều: Tiết kiệm không phải là sống khổ.

Tiết kiệm là tạo cho mình lựa chọn.

Khi tài khoản tăng dần, tôi ngủ ngon hơn. Tôi không còn hoảng hốt khi có chi phí phát sinh. Tôi vẫn mua những thứ mình thích – nhưng trong khả năng của mình.

Sự giàu có không bắt đầu từ việc kiếm thật nhiều tiền. Nó bắt đầu từ cảm giác kiểm soát được dòng tiền của chính mình.

Từ một người phụ thuộc vào lương tháng, tôi trở thành người làm chủ tài chính.

Và với tôi, đó là món quà đáng giá nhất ở tuổi 35.