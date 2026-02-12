Ở tuổi 33, tôi chỉ cần khoảng 10,5 triệu đồng để đón Tết Nguyên Đán năm nay

Tôi tên là Mai, sinh năm 1993, làm nghề tự do, mỗi ngày xoay hai công việc khác nhau để đảm bảo thu nhập ổn định. Thu nhập hàng tháng của tôi ở mức năm chữ số, cũng chỉ ở mức vừa đủ sống thoải mái, không dư dả nhưng không thiếu trước hụt sau.

Mục tiêu tài chính của tôi trong năm 2026 là để dành khoảng 350 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, tôi đã tiết kiệm được khoảng 21 triệu đồng. Con số không quá lớn, nhưng là khoản tôi tự hào vì có được bằng kỷ luật chi tiêu chứ không phải ép mình khổ sở.

Trời lạnh, Tết đến, và cảm giác “đếm ngược”

Từ hôm qua, thời tiết chính thức bước vào giai đoạn rét nhất trong năm. Buổi trưa đi ăn, tôi chỉ đi bộ chừng 10 phút mà mặt đã buốt đến mức tê cứng. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày khoảng 12°C, tôi mặc quần bông lót lông, khoác áo phao dài, trông có phần “quá tải” so với đồng nghiệp.

Họ cười tôi mặc nhiều lớp, nhưng chỉ người sợ lạnh mới hiểu cảm giác khó chịu đó.

Chỉ còn it ngày nữa là nghỉ Tết. Với tôi, cảm giác háo hức ấy đến không phải vì sắm sửa nhiều, mà vì sắp được về nhà, sống chậm lại vài ngày.

Sống ở quê: Ít mua sắm, ít cám dỗ

Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ. Muốn mua sắm gì cũng phải lái xe hơn nửa tiếng lên thị trấn. Vì thế, trừ khi thật sự cần thiết, tôi gần như không đi.

Tết năm nay, tôi chuẩn bị đồ ăn và vật dụng đủ dùng trong vài ngày, chủ yếu ở nhà, không ra ngoài nhiều. Ít di chuyển đồng nghĩa với việc chi tiêu cũng tự động giảm.

Ngân sách Tết của tôi năm nay là khoảng 10,5 triệu đồng, cao hơn năm ngoái gần 3,5 triệu đồng. Không phải vì mua nhiều hơn, mà vì tôi cho phép mình chi thoải mái hơn một chút ở vài khoản cần thiết.

Bảng chi tiêu Tết 2026 của tôi

1. Mua đồ mặc Tết: Khoảng 2,94 triệu đồng

Nhiều năm rồi tôi không mua quần áo mới dịp Tết. Nhưng năm nay thời tiết dễ chịu, tôi quyết định sắm một bộ đồ chỉnh tề hơn để tạo không khí năm mới.

- Áo khoác phao ngắn: khoảng 1,4 triệu đồng

- Váy mặc Tết: khoảng 930.000 đồng

- Bốt cổ ngắn: khoảng 610.000 đồng

Tổng cộng: khoảng 2,94 triệu đồng

Tôi không mua nhiều, chỉ chọn những món mặc được lâu dài. Ở quê, chuyện ăn mặc vẫn dễ bị soi xét. Tôi không chạy theo ánh nhìn của người khác, nhưng cũng không ngại chi một khoản vừa phải để bản thân thấy thoải mái.

2. Tiền lì xì: Khoảng 5,25 triệu đồng

Trong họ hàng, tôi có vài cháu nhỏ đang tuổi đi học, thêm một em bé mới tròn một tuổi. Tôi chuẩn bị sẵn khoảng 5,25 triệu đồng tiền mặt để lì xì.

Nhiều người nói chưa kết hôn thì không cần lì xì, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ lì xì những người thân thiết, những đứa trẻ tôi thực sự quan tâm. Bố mẹ vẫn lì xì cho tôi, nên tôi coi mình vẫn là “đứa trẻ trong nhà”, không đặt nặng chuyện phải cân đối hơn – thua.

Lì xì, với tôi, là niềm vui chứ không phải gánh nặng.

3. Ăn uống - quà biếu: Khoảng 2,3 triệu đồng

Tôi mua một ít trái cây sấy, sữa, đồ đóng hộp để mang về thăm họ hàng. Mỗi gia đình khoảng 700.000 đồng, thường chỉ ghé 2–3 nhà.

Khi không biết mua gì, tôi chọn gạo hoặc dầu ăn - thiết thực, không phô trương. Ngoài ra, tôi dành khoảng 1 triệu đồng để mua hoa quả tươi, đồ ăn vặt dùng trong mấy ngày Tết.

Ở nhà, bố mẹ và anh trai lo phần rau thịt. Tôi không nấu nướng giỏi, nên chỉ mua những thứ mình ăn được và thích ăn.

Tết tối giản không phải là Tết nghèo

Nhiều người nghĩ Tết tiết kiệm là Tết buồn. Nhưng với tôi, Tết gọn gàng, chi tiêu rõ ràng lại giúp đầu óc nhẹ hơn rất nhiều.

Cuộc sống vốn không kịch tính. Phần lớn chỉ là những ngày lặp lại giữa bữa cơm, thời tiết và các mùa trong năm. Nhưng chính sự bình dị ấy, khi không bị tiền bạc gây áp lực, lại trở nên rất đáng giá.

Tết năm nay, tôi không cố chứng minh mình “đã làm được gì”, không sắm sửa để làm vừa lòng người khác. Chỉ cần khoảng 10,5 triệu đồng, tôi vẫn có một cái Tết đủ đầy, ấm áp và quan trọng nhất là không mang theo nỗi lo sang năm mới.