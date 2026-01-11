Chiều 11/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại giao lộ Võ Văn Ngân - đường số 6, phường Thủ Đức (TP.HCM), khi 1 ô tô tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 cùng ngày, ô tô do một người đàn ông khoảng 50 tuổi lái đang lưu thông trên đường số 6, hướng từ đường Hoàng Diệu 2 ra Võ Văn Ngân. Khi đến giao lộ nêu trên, ô tô lao tới, tông trúng 5 xe máy đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông.

Sau cú va chạm, ô tô tiếp tục băng qua đường Võ Văn Ngân, lao lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi tông vào trụ ATM ven đường. Vụ việc khiến 6 người đi trên 5 xe máy bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Trong số các phương tiện bị tông, một xe máy của tài xế xe ôm công nghệ bị ô tô cuốn vào gầm, đẩy đi khoảng 10m và ép sát vào tường.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Thủ Đức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tài xế ô tô được đưa về trụ sở công an để kiểm tra theo quy định.

Trước đó không lâu, tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ việc tương tự khi ô tô lao lên vỉa hè, đâm hư hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 1/1, trên phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đoạn trước ngõ 88, một ô tô con hiệu Nissan X-Trail mang biển kiểm soát 30G-476.53 lưu thông theo hướng Trần Khát Chân bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng lên vỉa hè.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô tông trúng nhiều xe máy đang dựng sát mép đường và chỉ dừng lại khi húc vào cột sắt ven đường. Tại hiện trường, 6 xe máy bị đổ ngổn ngang, nhiều xe hư hỏng nặng. Trong khi đó phần đầu ô tô biến dạng, kính chắn gió rạn nứt, túi khí bung, một lốp phía sau bị nổ.

Rất may, thời điểm xảy ra sự việc không có người đi bộ đứng gần khu vực xe máy bị đâm trúng nên không ghi nhận trường hợp bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.