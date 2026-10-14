Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 14/10.

Vào thời điểm trên, ô tô con đang lưu thông trên đường Phạm Hùng thì bất ngờ mất kiểm soát, đâm qua hàng rào cảnh báo công trường và rơi xuống hố thi công cáp điện ngầm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Q

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô nằm lọt dưới hố sâu khoảng 2m, bên dưới có hệ thống đường ống chứa dây cáp điện. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra sự việc, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã phối hợp với các lực lượng chức năng huy động xe cẩu chuyên dụng để đưa phương tiện lên khỏi hố, đồng thời xử lý hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới tai nạn được xác định do tài xế thiếu quan sát. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu, vị trí xảy ra tai nạn thuộc dự án cải tạo đường dây 110kV Chèm - Thanh Xuân, hạng mục hạ ngầm cáp 110kV trên đường Phạm Hùng, đoạn từ nút giao Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu đến nút giao hầm chui Trung Hòa.

Dự án đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép thi công, do Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội làm chủ đầu tư. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực công trường đã được bố trí biển cảnh báo và rào chắn.