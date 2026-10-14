Mạng xã hội là nơi nhiều người chia sẻ hình ảnh, video và những câu chuyện thu hút sự chú ý dư luận. Tuy nhiên, việc đăng tải nội dung không phù hợp, vi phạm quy định pháp luật có thể khiến người dùng phải chịu những hậu quả đáng kể.

Ngày 14/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Yên Lập vừa phát hiện, xác minh và xử phạt một trường hợp đăng tải nội dung đồi trụy trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, trong quá trình nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook mang tên “N.X.H” đăng tải dòng trạng thái: “Các anh ck hay đi karaoke có lý do cả đấy #xuhuong”.

Đáng chú ý, đi kèm bài viết là một video có nội dung thiếu lành mạnh, ghi lại cảnh một đôi nam nữ quan hệ bên trong quán karaoke. Việc phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội là hành vi có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa và người tiếp cận nội dung.

Nội dung người đàn ông đăng tải. (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Nắm bắt được thông tin, Công an xã Yên Lập tiến hành xác minh tài khoản đăng tải video. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người đứng sau tài khoản Facebook nói trên là N.X.H, sinh năm 1992, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Làm việc tại cơ quan Công an, N.X.H thừa nhận hành vi đăng tải video có nội dung thiếu lành mạnh lên Facebook. Người này nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả xác minh, Công an xã Yên Lập đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với N.X.H số tiền 12,5 triệu đồng. Việc xử phạt được thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người có thói quen đăng tải, chia sẻ nội dung nhạy cảm nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chỉ một bài viết hoặc video được đăng công khai cũng có thể trở thành căn cứ để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, những hình ảnh, thông tin mang tính chất đồi trụy không chỉ ảnh hưởng đến môi trường văn hóa trên không gian mạng mà còn có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không phát tán nội dung đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm pháp luật. Khi phát hiện hành vi vi phạm trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.