Vụ tai nạn nghiêm trọng được nhắc tới xảy ra vào khoảng 14h15' ngày 25/9, tại ĐT456, thuộc thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Anh (Hưng Yên). Vào thời điểm này, ô tô mang BKS: 17A-789.XX đã va chạm với xe máy mang BKS: 15B3-610.XX do một phụ nữ điều khiển chạy hướng ngược chiều.

Pha va chạm rất mạnh đã khiến người điều khiển xe máy bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ, chiếc ô tô con lật ngửa trên đường, nhiều bộ phận xe văng ra ngoài, hư hỏng nặng. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới giúp đỡ, đưa người gặp nạn trong ô tô ra ngoài.

Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân trong ô tô ra ngoài. (Ảnh cắt từ clip)

Ô tô biến dạng, lật ngửa sau vụ va chạm.

Một phần diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại. Theo dõi đoạn clip, có thể thấy 1 phút trước khi xảy ra va chạm, ô tô con đã lưu thông trên đường với tốc độ khá cao dù trời đang mưa, đường ướt trơn trượt.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.