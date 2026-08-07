Một chiếc xe ô tô con đã đâm vào trung tâm phát triển trẻ em ở tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan vào ngày 7/8, khiến khoảng 10 người bị thương, theo thông tin từ Quỹ Rattanavudh.

Quỹ này cho biết chiếc xe đã lao vào Trung tâm Phát triển Trẻ em Ban Nong Song Ton ở huyện Muang. Các nhân viên cứu hộ, đội ngũ y tế khẩn cấp và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ những người bị thương và bảo vệ khu vực.

Hình ảnh tại hiện trường nhà trẻ

Các nhà chức trách đang phân loại nạn nhân, sơ cứu tại chỗ và vận chuyển người bị thương đến các bệnh viện gần đó. Giao thông xung quanh hiện trường đang được điều tiết để tạo điều kiện cho xe cứu thương và xe cứu hộ tiếp cận nhanh chóng.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định và các quan chức cho biết số lượng người bị thương có thể thay đổi khi tình hình diễn biến tiếp theo.

Quỹ Rattanavudh kêu gọi người lái xe tránh xa khu vực này, nhường đường cho xe khẩn cấp và tuân thủ hướng dẫn từ các cơ quan chức năng trong khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Nguồn: Khaosod