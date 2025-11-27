Video ghi lại vụ tai nạn giữa xe con và xe container khiến 6 người thương vong

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đề điều tra vụ tai nạn giữa 2 ô tô trên Quốc lộ 1 khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân (SN 1993, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

12h48 ngày 26/11, tài xế Lại Quang Nhân lái ô tô con biển số 19A-483.13 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Khi đến Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, ô tô tông vào xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 do anh Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) đang lái theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (3 nam, 1 nữ, đều trên ô tô con), 2 người bị thương (tài xế và một cháu bé).

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ do xe con đi không đúng phần đường đâm trực diện xe đầu kéo.

Lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi người bị thương.

Ngay sau vụ việc, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng Công an xã Nhân Lý phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn. Ông cũng thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.