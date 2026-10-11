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Ô tô kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường: Thông tin bất ngờ về danh tính chủ xe

Hương Trà (T/H),
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Người chứng kiến và quay clip cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 9/10 trên đường Hoàng Quốc Việt (TP. Quảng Ninh).

Thời gian này, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh ô tô màu đỏ mận, mang BKS: 29N-39XX, di chuyển trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh), buộc dây kéo lê khung sắt cùng tấm tôn phía sau, khiến các phương tiện khác phải né tránh.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người không khỏi bức xúc với hành vi thiếu an toàn trong quá trình tham gia giao thông của tài xế. Thông tin trên Lao Động, anh - người chứng kiến sự việc, cho biết, anh quay đoạn video vào khoảng 15h ngày 9/10 trên đường Hoàng Quốc Việt.

Ô tô kéo lê khung sắt trên đường Hoàng Quốc Việt: Danh tính chủ xe gây sốc - Ảnh 1.

Hình ảnh thiếu an toàn trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới vụ việc trên, VietNamNet thông tin, ngày 11/10, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh) cho biết đang xác minh tài xế điều khiển ô tô kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, chiếc ô tô trong vụ việc được xác định đã bán qua nhiều chủ. Tài xế điều khiển phương tiện đang được xác minh để xử lý.

Theo Phụ nữ mới Copy link 11/10/2026 14:39 (GMT +7)
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