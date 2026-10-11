Bắt giam Thắng 'Ật' ở Ninh Bình về tội 'gây rối trật tự công cộng'

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”, SN 1989, trú tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư - khu vực thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Thắng sử dụng điện thoại quay video, phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội.

Cơ quan công an xác định trong quá trình livestream, Thắng có những lời nói mang nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự công dân.

Sau đó, những hình ảnh, video liên quan tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi và bình luận.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, sự việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời tạo những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News thông tin , chiều 28/9, Nguyễn Văn Thắng xuất hiện trước nhà hàng Cường Dê ở phường Tây Hoa Lư và sử dụng điện thoại livestream.

Tại đây, Thắng và ông Dương Văn Hưng, nhân viên nhà hàng, xảy ra lời qua tiếng lại. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội sau đó ghi lại cảnh ông Hưng cầm một ống nứa có hình dáng giống điếu cày đuổi theo Thắng.

Sau vụ việc, Công an phường Tây Hoa Lư làm việc với những người liên quan, ghi nhận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và củng cố hồ sơ trước khi chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý.

Trong quá trình cơ quan chức năng xác minh, ông Hưng có đơn phản ánh Nguyễn Văn Thắng về những hành vi mà ông cho là vi phạm pháp luật. Chủ nhà hàng Cường Dê cũng có đơn tố cáo Thắng, đề nghị cơ quan chức năng xem xét các hành vi liên quan.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Thắng thường xuyên phát trực tiếp và đăng tải video trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và không gian mạng.