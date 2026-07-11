Ô tô dừng sát đường ray bị tàu hỏa tông vỡ nát ở Hà Nội

Khoảng 20h ngày 10/7, tại Km7+400 tuyến đường sắt đoạn nối giữa ga Giải Phóng và ga Văn Điển (Hà Nội), vụ va chạm giữa tàu hỏa và một ô tô con khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, tàu SE19 khi đi qua đoạn đường sắt nối giữa ga Giáp Bát và ga Văn Điển đã va phải chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30A-46123 đang dừng sát đường ray.

Hiện trường chiếc ô tô 4 chỗ bị tàu SE19 tông văng khỏi đường ray, hư hỏng nặng sau vụ va chạm tối 10/7 tại Hà Nội. (Ảnh: Viết Trường)

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, tài xế ô tô có ý định quay đầu xe gần khu vực đường sắt. Khi phát hiện tàu hỏa đang đến gần, người này đã rời khỏi xe để tránh nguy hiểm, khiến chiếc ô tô bị tàu tông trúng.

Cú va chạm khiến ô tô bị hất văng khỏi khu vực đường ray, hư hỏng gần như hoàn toàn. Đoàn tàu phải tạm dừng hành trình để xử lý hiện trường.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Đến khoảng 20h19 cùng ngày, sau khi bảo đảm an toàn, đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô có hành vi không chấp hành quy định khi đi qua đường ngang, cầu chung đường sắt; dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt hoặc có hành vi gây mất an toàn giao thông đường sắt có thể bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không dừng, đỗ, quay đầu hoặc lùi xe trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt.

Khi đi qua các điểm giao cắt với đường sắt, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hướng dẫn của nhân viên gác chắn.

Trong mọi trường hợp, khi phát hiện tàu hỏa đang đến gần, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng đưa xe ra khỏi khu vực đường sắt, tuyệt đối không cố băng qua hoặc dừng xe sát đường ray để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.