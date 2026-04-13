Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 14h46 ngày 12/4, tại Km 1174+312 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn Chí Thạnh - Hòa Đa), thuộc địa phận xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra.

Tại thời điểm đó, tàu khách SE9 đang lưu thông hướng Bắc - Nam đã va chạm cực mạnh với một xe công nông đang băng qua đường sắt tại một lối đi dân sinh tự mở. Và toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình ghi lại.

(Nguồn clip: Cục Cảnh sát giao thông)

Thời điểm xảy ra sự việc, tổ lái phát hiện xe công nông băng qua đường sắt nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ruộng cỏ bên cạnh.

Ở thời điểm trên, ông T.V.M. (59 tuổi) điều khiển xe công nông, trên xe chở cháu ngoại 12 tuổi và cháu nội 10 tuổi. Vụ tai nạn khiến cháu bé 10 tuổi tử vong tại chỗ, ông M. và cháu bé 12 tuổi bị thương, đã được chuyển viện vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Tại hiện trường xe công nông biến dạng. Tàu lửa SE9 phải tạm dừng để xử lý vụ việc, sau đó đã tiếp tục hành trình vào khoảng 15h16 cùng ngày. Nguyên nhân được xác định là do người điều khiển xe công nông đã thiếu quan sát, cố tình băng qua đường sắt tại vị trí không đảm bảo an toàn, bất chấp đoàn tàu đang đến gần.

Cục CSGT khuyến cáo, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ chính mình: Tuyệt đối không băng qua đường sắt tại các lối đi tự mở; Luôn tuân thủ quy tắc "Dừng lại - Quan sát - Lắng nghe" tại các điểm giao cắt hợp pháp; Không vội vàng, không tranh đường với tàu hỏa - vì tàu không thể tránh bạn!