Ô tô đang đi thì gặp tai họa từ trên trời rơi xuống, clip hiện trường gây rùng mình

Khi đã lái xe ra đường, dù bản thân tài xế có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì cũng có những tình huống nằm ngoài dự đoán và phản ứng của họ, giống như tình huống mà một tài xế ở Ấn Độ dưới đây gặp phải.

Vụ tai nạn đã khiến dư luận nước này xôn xao không chỉ vì tính chất nguy hiểm và bất ngờ của nó, mà còn ở sự kỳ diệu khi các nạn nhân đã thoát chết trong gang tấc mà không hề hấn gì trước sự rùng mình và cả kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến tại hiện trường.

Nhờ camera hành trình của chiếc xe đằng sau, diễn biến của vụ việc đã được ghi lại từ đầu đến cuối.

Vụ tai nạn trong nháy mắt khiến người chứng kiến đều rùng mình sợ hãi

Theo thông tin được đăng tải trên trang Times Now News, sự việc xảy ra tại Đường cao tốc Quốc gia số 29 thuộc địa phận Chümoukedima, nằm giữa Kohima và Dimapurbang, ở bang Nagaland của Ấn Độ hôm 4/7 vừa qua. Một đoàn xe ô tô đang di chuyển trên đường thì bất ngờ gặp một vụ lở đất.

Chiếc xe Tata Harrier màu đen đang dừng lại thì một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống với tốc độ kinh hồn, phá nát phần đuôi xe chỉ trong nháy mắt, một chiếc bánh xe cũng văng ra khiến những người có mặt trong xe còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc xe biến thành đống sắt vụn chỉ trong nháy mắt.

Một tảng đá khác cũng lăn xuống phía trước chiếc xe màu đen, phá nát chiếc Alto màu trắng làm nó bị bắn vào bên hông một chiếc xe tải đang dừng đỗ. Trong khi đó, tảng đá lăn vào chiếc Tata Harrier cũng lăn tới chỗ chiếc Maruti Suzuki Wagon R đang đỗ bên cạnh nó và gây hư hỏng cho nó. Khung cảnh hiện trường tan hoang với những mảnh vỡ của những chiếc xe nằm la liệt trên đường khiến tất cả đều phải bàng hoàng, sửng sốt.

May mắn là 4 người trên chiếc Tata Harrier đều an toàn sau sự việc.

Được biết khi đó trên chiếc Tata Harrier có 4 người, 1 đàn ông và 3 phụ nữ và họ đều đã thoát chết trong gang tấc. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy họ đã ra khỏi xe mà gần như không bị thương ở chỗ nào ngoài sự hoảng loạn về mặt tâm lý.

Trong khi đó, những người có mặt trên 2 chiếc xe khác gặp nạn, 1 chiếc ở phía trước 1 chiếc ở bên trái chiếc Tata Harrier thì không được may mắn như vậy. Theo số liệu của cảnh sát, đã có 2 người tử vong và 3 người thiệt mạng. Hiện trường tàn khốc khiến cho tài xế lái chiếc camera lắp camera hành trình đã quyết định quay đầu.

Hiện trường thảm khốc khiến chiếc xe có camera hành trình quay đầu.

Ông Neiphiu Rio, Thủ hiến bang Nagaland đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có những người gặp nạn bởi vụ lở đất này và khẳng định chính quyền đang làm hết sức để cung cấp các dịch vụ cấp cứu cũng như cứu nạn khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng.

Theo ông Rio, gia đình mỗi một nạn nhân sẽ nhận được số tiền đền bù là 400.000 Rupee, tương đương khoảng 115 triệu VNĐ.

Được biết, các vụ lở đất đã xảy ra ở nhiều bang khác ở phía Bắc Ấn Độ, như Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir và Uttarakhand.

Tranh cãi sau vụ việc: Hành khách thoát chết là do may mắn hay do xe tốt?

Trong khi đó, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra và hình ảnh của nó được chia sẻ lên mạng xã hội thì đoạn clip đã trở nên vô cùng viral, thu hút một lượng lớn các lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Vụ việc được chia sẻ rầm rộ trên các MXH.

Bên cạnh những bình luận về tác động ghê gớm của các thảm họa thiên nhiên hoặc sự sống sót kỳ diệu của 4 người trên chiếc Tata Harrier, còn có vô số những ý kiến tranh cãi đến việc 4 người này sống sót là do may mắn hay do xe tốt.

Một số người khẳng định 4 người đi xe Tata Harrier đã may mắn thoát chết là do may mắn, khi tảng đá lăn ra phía sau xe.

"Họ đã quá may mắn trong vụ việc này, không giống những người đi những chiếc xe phía trước", một người khẳng định.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng họ thoát chết là có lý do, không phải do may mắn.

Hình ảnh chiếc xe Harrier cùng loại với chiếc xe gặp tai nạn hôm mồng 4/7 vừa qua.

"Hãng Tata Motors chẳng hề trả cho tôi đồng nào cho bài đăng này, nhưng tôi phải nói rằng hệ thống treo và bộ khung của nó được trang bị quá tốt, đến mức chiếc xe gần như không bị suy suyển gì dù bị tác động bởi một lực tác động quá lớn như thế và đó cũng là lý do 4 người trên xe có thể sống sót", một người dùng mạng bình luận.

"Mọi người có để ý 2 chiếc xe khác không? Tảng đá lăn vào chiếc Wagon R sau khi đã bị cản phần lớn lực bởi Tata Harrier, và tảng đá lăn vào chiếc Alto còn bé hơn nhiều nhưng chúng đều bị phá nát và người ngồi trên trong thì đã thương vong", một netizen khác có cùng ý kiến.

"Xe tốt thì giữ mạng, có thế thôi", một người khác viết.

"Tata Harier dùng chung cơ sở gầm bệ với Land Rover Discovery Sport, Jaguar E-Pace và Range Rover Evoque thế hệ mới, với lớp vỏ thép rất dày, đó là lý do 4 người trên xe giữ được mạng sống", một ý kiến khác cho hay.