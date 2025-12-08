Ô nhiễm không khí kéo dài: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho trẻ?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiếp xúc thường xuyên với các chất ô nhiễm trong không khí làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như: viêm đường hô hấp cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, cũng như các bệnh lý tim mạch, đột quỵ… Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn gây tổn thương da, các bệnh lý về mắt, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Trẻ em là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí lên sức khỏe của trẻ, cha mẹ cần lưu ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế: