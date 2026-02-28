Khi đi du lịch, hầu hết chúng ta đều có chung một suy nghĩ: chỉ cần thanh toán tiền phòng và vài dịch vụ phát sinh cơ bản là xong. Thế nhưng thực tế cho thấy, đôi khi những điều khoản nhỏ, ít ai để ý trong phòng khách sạn lại có thể trở thành nguyên nhân khiến du khách "mất tiền oan" vì những sai lầm không đáng có.

Một câu chuyện gây xôn xao về vấn đề tương tự là trường hợp của nữ du khách đến từ Bahamas khi lưu trú tại Paris Las Vegas Hotel & Casino (Mỹ). Sau kỳ nghỉ kéo dài 4 đêm, chị bất ngờ phát hiện mình bị tính thêm 224 USD (khoảng gần 6 triệu đồng) với lý do "vi phạm điều khoản phòng".

(Nguồn: New York Post)

Theo thông tin được đăng tải trên New York Post, chị Sharina Butler cho biết ban đầu mọi thứ trong chuyến đi đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi chuẩn bị rời khách sạn và kiểm tra lại hóa đơn thanh toán, chị mới phát hiện có một khoản phụ phí 224 USD bị trừ vào thẻ.

Lý do khiến chị "ngã ngửa" lại đến từ một hành động rất quen thuộc: rút ổ cắm điện để sạc điện thoại. Cụ thể, trong phòng có một khay minibar được kết nối với hệ thống theo dõi. Khi cần cắm sạc cho điện thoại của con trai, chị đã vô tình rút ổ cắm điện gắn với khay minibar mà không biết đây là một phần của hệ thống quản lý thiết bị trong phòng.

Theo quy định của khách sạn, nếu khách "gỡ khay khỏi vị trí", sẽ bị tính phí 56 USD mỗi đêm. Vì chị ở trong phòng 4 đêm, khoản phí được nhân lên thành 224 USD. Điều đáng nói là thông báo này chỉ được in rất nhỏ trên một tờ giấy đặt cạnh khay minibar. Trong quá trình làm thủ tục nhận phòng, chị cho biết không hề được nhân viên nhắc nhở cụ thể về quy định này, và trong phòng cũng không có cảnh báo nổi bật nào dễ nhận biết.

Sau khi phát hiện khoản phí, chị Butler đã từ chối thanh toán và chặn giao dịch trên thẻ, cho rằng đây là một khoản phụ thu vô lý và dễ gây hiểu nhầm đối với khách lưu trú. Câu chuyện sau đó được chị chia sẻ trên TikTok và nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, bởi hành vi của chị - chỉ đơn giản là cắm sạc điện thoại - hoàn toàn bình thường trong sinh hoạt hàng ngày.

Điểm lắt léo ở đây nằm ở chỗ: một hành động quen thuộc lại bị áp dụng theo quy định riêng liên quan đến minibar - hệ thống vốn được thiết kế để phát hiện việc di chuyển hoặc sử dụng sản phẩm bên trong. Việc vô tình rút nguồn điện khiến hệ thống ghi nhận sự "can thiệp", từ đó tự động tính phí.

(Nguồn: New York Post)

Sự việc đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong cách áp dụng các điều khoản phụ của khách sạn. Trong khi nhiều du khách cho rằng các quy định quan trọng cần được thông báo rõ ràng khi check-in, phía khách sạn thường viện dẫn rằng mọi điều khoản đều đã được niêm yết trong phòng hoặc trong hợp đồng đặt phòng.

Từ câu chuyện này, bài học rút ra khá rõ ràng: khi lưu trú tại khách sạn, đặc biệt là ở các thành phố du lịch lớn, du khách nên dành vài phút đọc kỹ các bảng hướng dẫn trong phòng, nhất là khu vực minibar, két sắt và thiết bị điện tử. Đồng thời, nếu cần di chuyển hoặc rút bất kỳ thiết bị nào được lắp đặt cố định, tốt nhất nên hỏi trước lễ tân để tránh những khoản phí phát sinh không mong muốn. Bên cạnh đó, hãy hỏi lại nhân viên về những quy định riêng quan trọng cần lưu ý để tránh rơi vào những rắc rối không đáng có.