Một kỳ nghỉ xa xỉ trị giá 6.000 bảng Anh đáng lẽ phải là dấu mốc đáng nhớ cho lễ kỷ niệm 38 năm ngày cưới của Tony và Alison Wallace. Thế nhưng chuyến đi đến Jamaica lại kết thúc trong thất vọng và bệnh tật, khiến người đàn ông 59 tuổi phải tự cách ly tại nhà sau khi trở về Anh.

Cặp đôi đã đi nghỉ dưỡng ở Jamaica để kỷ niệm 38 năm ngày cưới

Ông Tony Wallace cho biết mình đã nhiễm khuẩn salmonella trong thời gian lưu trú tại khu nghỉ dưỡng trọn gói Sunset at the Palms ở Negril, Jamaica - một khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng với các căn phòng trên cây và khu vườn nhiệt đới. Vài tuần sau khi về nước, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) yêu cầu ông tạm ngừng làm việc và ở nhà hồi phục để tránh lây nhiễm.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, ông Wallace mô tả thức ăn tại khu nghỉ dưỡng là “tệ hại và mất vệ sinh”. Ông cho rằng nhiều món ăn chỉ đơn giản là đồ thừa được hâm nóng lại từ ngày hôm trước. “Thức ăn được bày trên những chiếc khay bạc trông kinh khủng. Tôi chưa từng thấy điều gì mất vệ sinh đến vậy trong một khách sạn 5 sao,” ông nói.

Tony đã chụp ảnh đồ ăn để khiếu nại với TUI sau kỳ nghỉ

Không chỉ đồ ăn, điều kiện phòng ở cũng khiến cặp đôi sốc nặng. Wallace khẳng định ông từng phát hiện một con gián chết trong phòng- giọt nước tràn ly khiến kỳ nghỉ mơ ước biến thành trải nghiệm ám ảnh. “Tôi vô cùng thất vọng với TUI (một trong những công ty du lịch lớn nhất Anh - nơi tổ chức chuyến đi). Chúng tôi đã đi du lịch với họ suốt nhiều năm, nhưng giờ thì hết rồi. Hãy xóa tên tôi khỏi hệ thống của các bạn,” ông bức xúc.

Họ tìm thấy một con gián chết trên sàn phòng khách sạn của mình

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh TUI đang đối mặt với làn sóng chỉ trích liên quan đến các kỳ nghỉ ở nước ngoài. Năm ngoái, bốn công dân Anh đã thiệt mạng trong các chuyến du lịch tại Cape Verde do TUI tổ chức khiến gia đình các nạn nhân đau khổ tìm kiếm công lý.

Câu chuyện của Tony Wallace một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn vệ sinh tại các khu nghỉ dưỡng quốc tế và trách nhiệm của các tập đoàn du lịch lớn. Trong khi đó, phía TUI đã lên tiếng về các cáo buộc và cho biết đang xem xét vụ việc.

Nguồn: Mirror