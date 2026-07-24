Ở Hà Nội hơn chục năm, thu nhập hai vợ chồng chỉ đủ 'vén' từng tháng, về quê mới biết mình đang nghèo nhất

Ở mâm cơm quê, tôi mới biết mình đang nghèo nhất nhà

Sân nhà ông bà chiều hôm ấy đông hơn mọi khi. Lũ trẻ con nhà tôi nhập hội với đám cháu họ hàng, chạy đuổi nhau khắp khoảng sân xi măng, chân trần, tóc rối, cười váng cả một góc làng. Không ai giục về, không ai nhắc giờ học thêm.

Tôi ngồi trong mâm cơm, nghe mọi người rôm rả chuyện làm ăn, chuyện con cái. Đứa em họ bằng tuổi vừa tậu thêm chiếc xe, con nó học trường tư trong huyện, cuối tuần cả nhà đi ăn uống chẳng phải tính toán gì nhiều.

Còn tôi - người vẫn được gọi là "ra phố, làm ở thủ đô, chắc sướng lắm" lại là người duy nhất trong mâm cơm phải nhẩm tính trong đầu trước khi gật đầu nhận lời bất cứ khoản chi nào.

Khoảnh khắc ấy, tôi lặng đi một chút: hoá ra mình mới là người nghèo nhất trong số anh em, bạn bè đồng trang lứa.