Meghan Markle lại tiếp tục trở thành nhân vật chính trong một tranh cãi mới liên quan đến thời trang. Một podcast ẩn danh và loạt bài báo lá cải gần đây cáo buộc Meghan đã không trả lại chiếc váy xanh ngọc của thương hiệu Galvan, trị giá khoảng 1.695 USD (khoảng gần 45 triệu đồng), sau buổi chụp hình năm 2022. Lùm xùm càng bùng lên khi người ta phát hiện cô diện lại chính chiếc váy ấy trong video quảng bá chương trình Netflix mới.

Đáp lại, phía Meghan khẳng định mọi cáo buộc “lấy đồ không xin phép” đều sai sự thật, đồng thời nhấn mạnh việc giữ lại trang phục hoàn toàn nằm trong thỏa thuận rõ ràng với ê-kíp stylist. Đằng sau một chiếc váy, là cả câu chuyện về showbiz, quyền lực truyền thông và cách công chúng nhìn người phụ nữ từng bước ra khỏi hoàng gia.

Tin đồn bắt đầu từ một chiếc váy xanh

Tâm điểm lần này là chiếc váy dài màu xanh ngọc lục bảo của Galvan - mẫu Ushaia, có giá khoảng 1.293 bảng Anh (1.695 USD). Meghan đã mặc chiếc váy này trong một buổi chụp hình đình đám năm 2022.

Một thời gian sau, trên một podcast có tên Heretics của Andrew Gold, nữ nhà báo Vanessa Grigoriadis nhắc lại những lời tố trong cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors của Tom Bower rằng Meghan từng bị cho là không trả lại một đôi giày cao gót trong buổi chụp hình với một thương hiệu Canada năm 2016.

Từ câu chuyện cũ, Grigoriadis “hé lộ” thêm rằng ở một buổi chụp hình gần đây hơn, có “rất nhiều món đồ” được cho là không được trả lại sau khi Meghan sử dụng. Dù không nói thẳng, nhưng ngầm ý được cho là đang nhắm đến buổi chụp với tạp chí Variety - nơi Meghan mặc chiếc váy xanh Galvan Ushaia.

Podcast này trôi qua hơn một năm, nhưng bỗng bị “đào lại” sau khi người hâm mộ nhận ra Meghan mặc lại chính chiếc váy xanh trong đoạn teaser giới thiệu chương trình With Love, Meghan trên Netflix. Thế là tin đồn “ăn chặn váy vóc” bỗng chốc quay lại, nóng hơn trước.

Phản ứng cứng rắn từ phía Meghan

Trước làn sóng bàn tán, đại diện chính thức của Meghan đã lên tiếng rất rõ ràng. Người phát ngôn nói với tờ Daily Express: “Việc ám chỉ rằng bất kỳ món đồ nào bị lấy đi mà không có sự biết rõ và đồng ý của stylist trên set hoặc đội ngũ liên quan, không chỉ hoàn toàn sai sự thật mà còn mang tính phỉ báng cao”.

Người này nhấn mạnh bất kỳ món đồ nào được giữ lại đều thực hiện trong sự minh bạch, đúng theo hợp đồng đã thống nhất trước đó.

Thực tế, trong giới giải trí quốc tế, chuyện người nổi tiếng giữ lại một số trang phục sau buổi chụp hình không phải điều hiếm gặp. Các nguồn tin cho biết, với những nhân vật “đặc biệt nhạy cảm” như thành viên Hoàng gia Anh hoặc các ngôi sao hạng A, đôi khi việc để họ giữ lại trang phục còn được coi là “biện pháp an toàn”. Lý do tránh việc món đồ từng gắn với họ bị tuồn ra đấu giá, mua bán trục lợi về sau.

Một nguồn tin được trích dẫn gọi việc này là “vừa phổ biến vừa khôn ngoan” - cách để hạn chế việc thị trường chợ đen đẩy giá những món đồ từng được sao mặc lên đến hàng chục, hàng trăm nghìn đô.

“Đã giàu còn lấy đồ?” - câu hỏi nghe thì sướng tai nhưng dễ thiếu công bằng

Trong podcast gây tranh cãi, Vanessa Grigoriadis bày tỏ sự “sốc” khi nghe những lời tố cáo: “Điều gây bất ngờ là một người sống trong căn biệt thự hơn 15 triệu đô ở Montecito, vừa ký những hợp đồng trị giá 100 triệu đô, lại còn để ý chuyện mang về nhà vài món đồ trang sức hay quần áo từ buổi chụp hình mà rõ ràng cô ấy hoàn toàn có khả năng mua”.

Câu nói này nhanh chóng được các báo lá cải nhặt lại, đặt cạnh hình ảnh Meghan trong chiếc váy xanh, như thể đang tự trả lời: “Có phải cô đã lấy không?”.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ lại, chính nhà báo này cũng thừa nhận chuyện đồ đạc “mất tích” sau buổi chụp không phải chuyện hiếm trong ngành. Ở nhiều nơi, thương hiệu, tạp chí, ê-kíp stylist và nhân vật chính thường có thỏa thuận rất rõ: cái gì phải trả, cái gì được tặng, cái gì được giảm giá nếu mua lại. Chỉ những người trong cuộc, nắm hợp đồng, mới biết sự thật.

Phía Meghan lần này chọn phản ứng dứt khoát, gọi những ám chỉ đó là “vu khống” và khẳng định mọi thứ đã được thỏa thuận bằng hợp đồng.

Từ góc nhìn đời sống, câu chuyện “chiếc váy 1.600 USD” không chỉ là chuyện của riêng Meghan. Nó phản ánh cách công chúng ngày càng soi kỹ đời sống vật chất của người nổi tiếng, đặc biệt là phụ nữ.

Khi một người phụ nữ bước ra khỏi khuôn khổ hoàng gia, sống tại biệt thự triệu đô, ký những hợp đồng trăm triệu đô, mọi thứ quanh cô từ chiếc váy, đôi giày, chiếc vòng cổ đều có thể bị kéo vào các cuộc tranh cãi. Chỉ cần một podcast, một bài báo dùng từ “pilfered” (ăn cắp, chôm chỉa), câu chuyện lập tức được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, bất chấp việc phía nhân vật chính phủ nhận.

Nếu là một người bình thường, chuyện giữ lại hay không một chiếc váy sau buổi chụp hình chỉ là chuyện riêng giữa bạn và cửa hàng. Nhưng với Meghan, đó lại trở thành “dress gate”, thành chất liệu cho những ai vốn sẵn định kiến với cô tiếp tục công kích.

Với độc giả Việt, đặc biệt là phụ nữ yêu mến các câu chuyện hoàng gia, drama quanh Meghan Markle dường như không bao giờ hết. Nhưng câu chuyện chiếc váy xanh lần này cũng nhắc chúng ta một điều: Báo lá cải luôn thích những từ ngữ dễ gây sốc. Tin đồn thường được lặp lại nhiều lần đến mức nghe… quen tai như sự thật. Và trong hầu hết trường hợp, chỉ người trong cuộc và hợp đồng giữa họ với thương hiệu mới có tiếng nói cuối cùng.

Ở góc độ đời sống, có lẽ điều duy nhất chúng ta có thể rút ra là: Phụ nữ, dù ở địa vị nào, cũng rất dễ bị soi xét bởi quần áo, cách tiêu tiền, cách nhận - trả quà. Và đôi khi, “chiếc váy” chỉ là cái cớ để người ta nói những điều họ đã muốn nói từ lâu.