Nutifood và những nỗ lực trong việc hợp tác phát triển nhân lực truyền thông số

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp

Ngày 24/7/2026, tại Skylar 1 - 3 Lines, tầng 5, Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, Cổng D6, số 10 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh,

Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới tăng cường phối hợp trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao chất lượng hoạt động livestream và thúc đẩy môi trường kinh doanh, quảng cáo trực tuyến chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến, buổi lễ còn đồng thời tổ chức các chuyên đề trao đổi về sự cần thiết nâng cao nghiệp vụ livestream, các quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử và sức mạnh kết hợp giữa thương hiệu cá nhân với thương hiệu sản phẩm.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự, nhà sáng tạo nội dung, người bán hàng và các cá nhân tham gia hoạt động livestream, kinh doanh trực tuyến, quảng bá sản phẩm và truyền thông trên môi trường số.

Trang bị kiến thức pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp trong môi trường số

Bên cạnh nghiệp vụ livestream, học viên còn được trang bị kiến thức về các quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử; nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động bán hàng trực tuyến trên không gian mạng; các quy định về quảng cáo; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; cùng các chuẩn mực nghề nghiệp và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong môi trường số.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động livestream và kinh doanh trực tuyến. Việc nâng cao nhận thức pháp luật và năng lực thực hành cho người tham gia sẽ góp phần hạn chế các hành vi vi phạm, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh.

Tại sự kiện, chuyên đề "Giải mã sự cần thiết của việc nâng cấp nghiệp vụ livestream và quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử" sẽ tập trung phân tích những yêu cầu mới đặt ra đối với hoạt động livestream trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Nội dung chuyên đề nhấn mạnh, livestream đang ngày càng trở thành một phương thức quan trọng trong hoạt động truyền thông, quảng bá và kinh doanh. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề nghiệp và tăng cường hiểu biết pháp luật cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

Phát huy sức mạnh kết hợp giữa thương hiệu cá nhân và thương hiệu sản phẩm

Bên cạnh nội dung về nghiệp vụ và pháp luật, chương trình cũng tổ chức chuyên đề "Sức mạnh kết hợp giữa thương hiệu cá nhân và thương hiệu sản phẩm", nhằm trao đổi về vai trò của nhà sáng tạo nội dung, người livestream và các chủ thể hoạt động trên nền tảng số trong việc kết nối sản phẩm với người tiêu dùng.

Sự kết hợp hiệu quả giữa thương hiệu cá nhân và thương hiệu sản phẩm được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng cường kết nối với người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên môi trường số theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Nutifood cũng công bố Cuộc thi "Nutifood Creator Marathon", tạo cơ hội để các nhà sáng tạo nội dung, người livestream và những người quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh, truyền thông trên nền tảng số thể hiện năng lực, phát huy sự sáng tạo và nâng cao kỹ năng thực hành.

Hướng tới xây dựng hệ sinh thái kinh doanh số chuyên nghiệp, có trách nhiệm

Hợp tác giữa Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Nutifood được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và hình thành các mô hình kinh doanh mới trên không gian mạng.

Thông qua việc kết hợp giữa năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp và kiến thức pháp luật, nghiệp vụ từ cơ quan quản lý nhà nước, chương trình hợp tác hướng tới góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực số có kỹ năng, kiến thức và trách nhiệm; đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hoạt động livestream, quảng cáo và kinh doanh trực tuyến.

Hợp tác là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm đối với người tiêu dùng, thị trường và môi trường kinh doanh số.

Với định hướng lấy chất lượng, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm làm nền tảng, Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động phù hợp, góp phần nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia hệ sinh thái nội dung số và kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam.