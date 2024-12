Nuôi loại gà quý hiếm giá tiền triệu, chưa đến Tết khách đã đến “hốt hết”

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống lâu năm trong việc chăn nuôi gà Đông Tảo – giống gà đặc hữu và quý hiếm, anh Giang Mạnh Hảo (SN 1987) cũng đã gây dựng cho mình trang trại rộng hơn 450m2 với 8 ô chuồng, nuôi 2.000 con gà Đông Tảo.

Những ngày này, anh Hảo thường xuyên tiếp đón khách đến nhà mua gà. Với những con gà đẹp, mào đỏ, cân đối, lông mượt và đôi chân “khủng”, giá lên tới 2 triệu đồng/con.

Những con gà Đông Tảo với đôi chân to, xù xì được nhiều người lùng mua biếu Tết.

Anh Hảo cho biết, trước đây, gà Đông Tảo là loại gà quý thường dùng để cúng tế hội hè hoặc cúng tiến vua chúa. Với đôi chân to và trọng lượng lên đến 7kg, gà Đông Tảo rất kén khách mua.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, ngày càng nhiều người tìm mua gà Đông Tảo để làm quà biếu hoặc sử dụng trong các sự kiện quan trọng.

“Cứ mỗi dịp cận Tết, mỗi ngày có hàng trăm khách đến làng để tìm mua gà với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng/con. Thấy vậy nên tôi bắt tay vào gây giống, nuôi gà Đông Tảo”, anh Hảo nói.

Riêng cặp chân này có thể nặng cả cân.

Với 8 ô chuồng, diện tích 450m2, mỗi năm, anh Hảo nuôi khoảng 2.000 con gà Đông Tảo. Ngày thường, gà được ăn ngô nghiền, thóc ngâm, bổ sung thức ăn tinh và thức ăn thô.

Sau thời gian nuôi khoảng 6 tháng, anh bán thương phẩm với giá từ 450-500 nghìn đồng/con và lọc lại nuôi khoảng 700 con để bán Tết Nguyên đán. Trước Tết 2 tháng, ngoài thức ăn tinh và thức ăn thô, khẩu phần ăn của gà sẽ thêm giá đỗ và bổ sung 2 bữa thịt một tuần để gà trổ mã bóng đẹp cùng thân hình vạm vỡ.

Nhiều khách đến tận trại để đặt hàng chục con gà Đông Tảo nhà anh Hảo để biếu Tết.

“Một con gà Đông Tảo biếu Tết phải được nuôi trên 10 tháng, trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe từ thế hệ bố mẹ. Đặc biệt, đôi chân càng to thì giá tiền càng đắt. Tuy nhiên, chân to nhưng thân hình phải cân đối, vạm vỡ; lông phải bóng mượt; đôi chân to đỏ, ngón chân mẫm, hai chân cân đối thành hai đường thẳng song song; dáng gà vươn, thần thái đĩnh đạc, oai phong”, anh Hảo nói.

Ngoài cặp chân to "khổng lồ" thì thân hình con gà Đông Đảo phải cân đối, lực lưỡng mới có giá cao.

Theo anh Hảo, từ đầu tháng 12 dương lịch, anh đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng của khách mua để biếu Tết với giá từ 1,2-2 triệu đồng/con. Hiện tại, lứa gà 2.000 con của anh chỉ còn 50 con gà giá 2 triệu đồng/con và khoảng 100 con giá 1,2-1,5 triệu đồng/con.

Những con gà chân to, mào đỏ, cân, lông mượt sẽ có giá tiền triệu.

Cầm một con gà Đông Tảo trên tay, anh Hảo cho biết, con gà này nặng khoảng 6kg, hội tụ đủ tiêu chuẩn của một con gà đẹp. Ngoài thị trường, giá một con gà tương tự không dưới 3 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình anh bán tại nhà, chỉ 2 triệu đồng/con vì khách đến mua chủ yếu là khách quen, không qua đầu mối nào nên giá sẽ mềm hơn.

“Rất nhiều người cứ gần Tết là về tận nhà tôi mua gà để biếu. Năm nay, có người đặt liền một lúc 30 con gà để biếu Tết với giá 2 triệu đồng/con. Hơn 700 con gà tôi nuôi lại để biếu Tết, giờ khách đã đặt mua quá nửa”, anh Hảo chia sẻ.

Mỗi năm, trừ chi phí giống, thức ăn, điện, nước, từ 2.000 con gà Đông Tảo, anh Hảo mang về lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.