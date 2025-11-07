Nuôi 2 con với 3 triệu/tháng - bữa cơm 30k vẫn đủ 3 món: Mẹ đơn thân tiết lộ bí quyết ai cũng nể

Giữa những dãy nhà trọ san sát trong con hẻm nhỏ ở Bình Dương, căn phòng trọ rộng chừng 12m2 có gác lửng của ba mẹ con chị Thảo lúc nào cũng ấm áp tiếng cười trẻ con. Căn phòng nhỏ, đồ đạc giản dị, nhưng chứa đựng biết bao nỗ lực và yêu thương của một người mẹ đơn thân đang ngày ngày gồng gánh nuôi 2 con nhỏ.

Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ: Chi tiêu 3 triệu/tháng, có bữa cơm chưa đến 30k nhưng vẫn đảm bảo đủ 3 món

Không có bất kỳ khoản trợ cấp nào, thu nhập mỗi tháng của chị Thảo chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống của 3 mẹ con tại Bình Dương. Sau khi trừ tiền nhà trọ 1 triệu đồng, tiền điện nước, học phí của con và chi phí đi lại, chị dành khoảng 3 triệu đồng để chi cho ăn uống và sinh hoạt của cả 3 mẹ con. Với nhiều người, số tiền ấy có thể quá ít, nhưng với chị, đó là cả một bài toán chi tiêu phải tính toán từng ngày.

Chị Thảo chia sẻ, từ ngày một mình nuôi con, mọi th&