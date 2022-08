Nước ép đào, thức uống đơn giản giúp giảm cân hiệu quả

1. Giá trị dinh dưỡng của đào

Một quả đào cỡ trung bình (150g) cung cấp khoảng 58 calo, 1g chất đạm, dưới 1g chất béo, 14g carbohydrate, 2g chất xơ.

Theo bác sĩ Tạ Tùng Duy - Chuyên khoa Dinh dưỡng, quả đào có nhiều vitamin A, beta carotene và vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B6, folate và axit pantothenic. Đào cũng là loại trái cây cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như canxi, kali, magie, sắt, mangan, photpho, kẽm và đồng.

Vitamin C: 17% giá trị hàng ngày (DV)

Vitamin A: 10% DV

Vitamin E: 5% DV

Vitamin K: 5% DV

Kali: 8% DV

Niacin: 6% DV

Đồng: 5% DV

Mangan: 5% DV

Quả đào cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

2. Lợi ích sức khỏe của nước ép đào

Không chỉ dùng để ăn, đào còn được chế biến thành nước ép, một thức uống được nhiều người ưa thích do có vị chua ngọt dễ uống. Nước ép đào cung cấp hàm lượng đáng kể các vitamin và khoáng chất như canxi, magiê, kali, lưu huỳnh và kẽm. Nước ép đào cũng sở hữu các hợp chất chống ôxy hóa như lutein, lycopene và beta carotene giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Uống một ly nước ép đào tạo điều kiện cho cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Cùng với việc cải thiện sức khỏe tổng thể, nó còn có tác dụng hỗ trợ các vấn đề sức khỏe khác nhau.

Uống nước ép đào là một trong những bí quyết giúp giảm cân hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, trong nước ép đào còn chứa nhiều loại vitamin, chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, hàm lượng sắt, kali và vitamin C có trong nước ép đào sẽ giúp bảo vệ tim mạch.

Không chỉ vậy, uống nước ép đào còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch, giải độc cơ thể, giảm tình trạng viêm.

BS. Tiểu Lan Theo Đông y, quả đào vị chua ngọt, tính ấm; vào can và trường vị. Tác dụng sinh tân nhuận tràng hoạt huyết tiêu tích. Dùng tốt cho người bệnh hen suyễn, viêm khí phế quản, cảm nắng sốt khát nước (thử nhiệt phiền khát), táo bón, bế kinh, chấn thương đụng giập, các chứng kiết lỵ, bế kinh... https://suckhoedoisong.vn/mon-an-thuo...

2.1 Chuyển hóa chất độc do hút thuốc lá gây ảnh hưởng đến phổi

Nghiên cứu cho thấy, đào thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất độc được tìm thấy trong cơ thể do hút thuốc. Nó giúp loại bỏ độc tố nhanh chóng và bảo vệ các mô khỏe mạnh khỏi tác hại của nicotine có thể dẫn đến ung thư phổi. Đào cũng chứa polyphenol giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú. Nước ép đào có hàm lượng cao lycopene, vitamin C, E, lutein và beta-carotene có khả năng ức chế khối u và đặc tính chống ung thư làm giảm nguy cơ ung thư. Hàm lượng beta carotene và vitamin E cao được chứng minh là có khả năng chống lại bệnh ung thư.

2.2 Nước ép đào giúp tăng cường sức khỏe tim mạch

Nước ép đào chứa sắt, kali và vitamin C giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Sắt thúc đẩy tuần hoàn và đảm bảo lượng ôxy thích hợp cũng như lưu lượng máu. Kali hoạt động như một chất giãn mạch giúp giảm căng thẳng trong mạch máu và giảm căng thẳng cho tim. Sắt đảm bảo lưu thông máu thích hợp để hỗ trợ quá trình ôxy hóa. Vitamin C đẩy nhanh quá trình chữa lành các mô và động mạch bị tổn thương bằng cách giảm nguy cơ đau tim, xơ vữa động mạch và đột quỵ.

2.3 Làm chậm quá trình lão hóa

Vitamin E và chất chống ôxy hóa có đặc tính chống lão hóa giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi bề mặt da, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và các đốm đồi mồi khác. Nước ép đào làm dịu các tình trạng viêm nhiễm và làm sáng da.

2.4 Giúp giảm cân hiệu quả

Nước ép đào chứa nhiều chất xơ.

Do có hàm lượng chất xơ cao nên tiêu thụ nước ép đào làm chậm quá trình tiêu hóa của cơ thể và tạo cảm giác no lâu, không thèm ăn vặt… Đào cũng là loại trái cây chứa ít calo, do đó nó trở thành một loại trái cây lý tưởng cho những người đang ăn kiêng để giảm cân. Một cốc nước ép đào cung cấp 60 calo khiến nó trở thành một chế độ ăn kiêng giảm cân hiệu quả. Với lượng của nó, một người có thể nhận được vô số chất dinh dưỡng mà không cần thêm quá nhiều calo.

Đào rất giàu flavonoid thúc đẩy trao đổi chất như catechin. Quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn giúp cơ thể tăng tốc độ đốt cháy calo, giúp giảm cân.

2.5 Tăng cường sức khỏe đường hô hấp

Nước ép đào hoạt động như một chất làm dịu làm giảm chất nhầy và đờm, loại bỏ nhiễm trùng tiềm ẩn và làm sạch đường hô hấp.

2.6 Giảm viêm

Những người bị bệnh gout, viêm khớp, đau dạ dày và đau nửa đầu có thể thấy nước ép đào hữu ích do sự hiện diện của các khoáng chất và chất chống ôxy hóa giúp làm dịu các mô và ngăn chặn giải phóng histamine trong trường hợp phản ứng dị ứng.

2.7 Tăng cường khả năng miễn dịch

Nước ép đào chứa hàm lượng vitamin A và C, lycopene, lutein và các chất chống ôxy hóa khác hoạt động như một tuyến bảo vệ chống lại các mầm bệnh lạ xâm nhập vào cơ thể.

2.8 Sức khỏe thị lực

Nước ép đào có hàm lượng beta-carotene cao và giúp giảm căng thẳng ôxy hóa ở võng mạc bằng cách ngăn ngừa khả năng thoái hóa điểm vàng và cũng làm chậm sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể.

2.9 Uống nước ép đào giúp ngủ ngon

Nước ép đào giúp giảm cân hiệu quả.

Nước ép đào có đặc tính an thần. Một số khoáng chất, chất chống ôxy hóa và enzym giúp cân bằng lượng hormone và thúc đẩy việc giải phóng hormone cảm thấy tốt, mang lại giấc ngủ không bị gián đoạn và yên bình.

2.10 Hỗ trợ tiêu hóa

Nước ép đào rất giàu kiềm giúp điều trị các triệu chứng của viêm dạ dày, táo bón, buồn nôn, nặng dạ dày và đầy hơi. Uống nước ép đào thường xuyên có tác dụng hỗ trợ chống lại các vấn đề tiêu hóa do mãn kinh, lo lắng, đau đầu và căng thẳng. Nước ép này cũng điều trị nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

3. Gợi ý cách làm nước ép đào giúp giảm cân hiệu quả

Cách làm nước ép đào rất đơn giản, vì vậy chúng ta có thể mua nguyên liệu về để tự làm tại nhà.

Nguyên liệu:

6 quả đào

1 cốc nước lọc

1 thìa cà phê đường

1 thìa cà phê nước cốt chanh

Đá viên

Cách làm:

Đào rửa sạch, gọt vỏ, cắt đôi, bỏ phần hạt rồi thái thành những miếng nhỏ để dễ xay. Cho phần thịt đào, nước, nước cốt chanh và đường vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn. Sau khi xay xong nếu thấy hỗn hợp nước ép bị đặc có thể cho thêm nước vào rồi xay tiếp. Sau đó dùng rây lọc để lọc lấy phần nước ép và bỏ phần bã. Rót nước ép ra cốc sau đó cho thêm đá viên vào rồi thưởng thức.